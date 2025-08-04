Kartepe\'de Açık Hava Sinema Keyfi: Kardeş Takımı 2

Kartepe'de çocuklar ve aileleri, "Kardeş Takımı 2" filmi ile yaz akşamında buluştu.

Kartepe Belediyesi'nin yaz aylarına özel olarak hayata geçirdiği açık hava sinema etkinlikleri, nostaljik ve keyif dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Düzenli olarak Ertuğrulgazi Mahallesi Kanal Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Kartepeliler "Kardeş Takımı 2" filmiyle buluştu. Keyifli bir ortamda gerçekleşen gösterimde park alanı, çocukların neşesi ve kahkahalarıyla şenlendi. Aileleriyle birlikte açık havada sinema keyfi yaşayan çocuklar, hem eğlenceli bir film izledi hem de sosyal bir ortamda güzel vakit geçirdi. Etkinlik süresince belediye ekipleri tarafından patlamış mısır ve içecek ikramı da yapıldı. Kartepe Belediyesi, yaz boyunca sürecek bu etkinliklerle yalnızca çocuklara değil, her yaştan vatandaşa hitap etmeyi hedefliyor. Farklı türlerdeki film gösterimleriyle Kanal Park'ta sinema akşamları devam edecek. - KOCAELİ