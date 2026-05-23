Kartepe\'de camiler Kurban Bayramı öncesi ibadete hazırlanıyor

23.05.2026 12:39  Güncelleme: 12:41
Kartepe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki cami ve ibadethanelerde temizlik, dezenfeksiyon ve çevre düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Bayram sabahına kadar tüm ibadethanelerin hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Kartepe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki cami ve ibadethanelerde yürütülen temizlik ve hijyen çalışmalarına hız verdi.

Yıl boyu periyodik olarak sürdürülen ibadethane temizlikleri, bayram öncesinde sıklaştırıldı. Çalışmalar kapsamında camilerin iç mekanlarında detaylı temizlik yapılıyor. Halılar özel makinelerle yıkanırken; minber, mihrap, ayakkabılıklar ve camlar titizlikle siliniyor. Dezenfeksiyon işlemlerinin ardından cami içleri steril hale getiriliyor.

Temizlik ve düzenleme çalışmaları sadece iç mekanlarla sınırlı kalmıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cami avluları ve çevresinde uzayan yabani otlar ile dikenleri biçerek çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor. Ağaç budama işlemlerinin ardından, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de cami avlularını yıkayarak ferah bir görünüm kazandırıyor.

Belediye yetkilileri, ilçedeki tüm ibadethanelerin bayram sabahına kadar eksiksiz şekilde hazır hale getirileceğini bildirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

