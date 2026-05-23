Kartepe\'de bayram öncesi temizlik mesaisi

Kartepe'de bayram hazırlığı yapan ekipler, tüm mahallelerde yol yıkama ve süpürme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kartepe Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların sağlıklı ortamda bayram geçirmeleri amacıyla temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kartepe'de ana arterler başta olmak üzere tüm mahallelerde yol yıkama ve süpürme çalışmaları temizlik işleri müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor. Mobil süpürge araçları ve yıkama tankerleriyle cadde ile sokaklar köşe bucak temizlenerek bayram düzenine uygun hale getiriliyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve estetik görüntüyü korumak adına ilçe genelindeki moloz ile eski ev eşyası gibi katı atıklar da fen işleri ve temizlik işleri müdürlükleri tarafından koordineli yürütülen çalışma ile hızla toplanıyor. Gelen talepler ve saha taramaları doğrultusunda tespit edilen inşaat atıkları ile molozlar, iş makineleri yardımıyla bölgelerden arındırılarak temizlik zinciri eksiksiz tamamlanıyor. - KOCAELİ