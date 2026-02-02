Başkan Kocaman'dan cenaze hizmetleri binasına inceleme - Son Dakika
Başkan Kocaman'dan cenaze hizmetleri binasına inceleme

Başkan Kocaman'dan cenaze hizmetleri binasına inceleme
02.02.2026 15:20  Güncelleme: 15:22
Kartepe Belediyesi, artan nüfus sebebiyle cenaze hizmetleri kapasitesini artırmak için mevcut tesisi genişletiyor. Başkan Kocaman, hizmetin kapsamını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kartepe'de artan nüfusla birlikte ihtiyaç duyulan cenaze hizmetlerine yönelik mevcut tesis genişletilerek hizmet kapasitesi artırılıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon Mezarlığı yanında bulunan Cenaze Hizmetleri Binası'nda devam eden ikinci kat çalışmalarını yerinde inceledi. Her canlının ölümü tadacağı gerçeğiyle hareket ederek vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Kocaman "Doğum olduğu gibi ölüm de hayatın bir gerçeği. Artan nüfusumuzla birlikte böyle bir ihtiyaç oluştu. Biz de Kartepe Belediyesi olarak gereken çalışmayı yapıyoruz ve cenaze hizmetleri binamızı büyütüyoruz. İstasyon Mezarlığı yanında bulunan binamızın ikinci katını tamamladığımızda bu tesisle çok daha kapsamlı hizmet vereceğiz" dedi.

Cenaze ve taziye hizmetleri ücretsiz

Belediye bünyesinde sunulan tüm cenaze ve taziye hizmetlerinin ücretsiz olduğunun altını çizen Başkan Kocaman gasilhaneden defin işlemlerine kadar hiçbir aşamada ücret talep edilmediğini belirterek; taziye çadırı, masa, sandalye, otobüs ulaşımı, çay ikramı ve yemek ihtiyaçlarının tamamının belediye tarafından karşılandığını ifade etti. Cenaze sürecindeki en büyük önceliklerinin ailelerin yükünü hafifletmek olduğunu söyleyen Başkan Kocaman "Vefat haberinden definden sonraki okuma sürecine kadar, acılı ailelerimizin yanında oluyoruz. Cenaze merasimi ile ilgili bütün detayları üstleniyoruz. Böylece ailelerin acısının bir nebze olsa hafiflemesini amaçlıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

