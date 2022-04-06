Kartepe'de çocuklar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi - Son Dakika
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Kartepe'de çocuklar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi

06.04.2022 11:55
Kartepe'de çocuklar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi

Kartepe Belediyesi tarafından "Kartepe'de Çocuk Olmak" sloganıyla Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde yapılacak olan gösteriler, Emekevler Mahallesi'nde başladı.

Kartepe Belediyesi tarafından "Kartepe'de Çocuk Olmak" sloganıyla Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde yapılacak olan gösteriler, Emekevler Mahallesi'nde başladı.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Kartepe'de Çocuk Olmak" sloganıyla başlatılan etkinliklerde minikler gönüllerince eğlendi. Çocuklar, Hacivat Karagöz, Meddah gösterisi, Ateşbaz, Jonglör ve yarışmalara büyük bir heyecan içerisinde hem izledi, hem de içerisinde yer aldı. Gösteriler Sarımeşe, Ataevler, Köseköy, Ertuğrul Gazi, Hasan Paşa, Acısu, Maşukiye, Derbent, Suadiye, Arslanbey, Ataşehir, Rahmiye, Eşme, Uzuntarla, Eşmeahmediye, Sultaniye Mahallerinde devam edecek ve Avluburun Mahallesi'nde son bulacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i inşallah çok güzel bir şekilde uğurlayacağız. İlçemiz genelinde ekiplerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kartepeli miniklerimizi unutmadık, onlar içinde çok güzel Ramazan etkinlikleri hazırladık. Kartepeli miniklerimizi yapılan gösterilere bekliyoruz. Ramazanı huzuruyla, bereketliyle, faziletiyle tüm güzellikleri ile birlikte yaşamak için en güzelini yapmaya gayret ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de çocuklar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi
Kartepe'de çocuklar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi
Kartepe'de çocuklar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi

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Kartepe Belediyesi, Hisarcık, Ramazan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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