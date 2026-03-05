Kartepe\'de gençler "Bir Sofra Bir Hikaye" iftarında buluştu

Kartepe'de düzenlenen "Bir Sofra Bir Hikaye" programında gençler, tecrübeli isimlerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Kartepe Belediyesi tarafından Genç Akademi öğrencileri için Derbent Gençlik Kampı'nda iftar programı düzenlendi. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Gençlerin kariyer planlamaları ve sanatın toplumdaki yerinin konuşulduğu etkinlikte Aydın Sigalı, tiyatro ve sanat üzerine birikimlerini aktardı.

Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz de Genç Akademi çatısı altında yürütülen çalışmaların önemine değinerek, "Gençlerimizin hikayelerine ortak olmak, onlara rehberlik etmek en öncelikli görevimizdir" ifadesini kullandı. - KOCAELİ