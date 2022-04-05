Kartepe'de gençler kayak yapmayı öğrendi - Son Dakika
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Kartepe'de gençler kayak yapmayı öğrendi

05.04.2022 10:22
Kartepe'de gençler kayak yapmayı öğrendi

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen kar kayağı kursları sona erdi.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen kar kayağı kursları sona erdi. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler sonunda 400 genç kayak yapmayı öğrendi.

Kartepe Belediyesi'nin 10 Şubat'ta başlattığı kar kayağı kuşları 30 Mart'ta sona erdi. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde bu dönem 400 genç kayak öğrendi. Türkiye'de ilk kez Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan kurslarda son 10 yılda 3 bine yakın Kartepeli genç kayak eğitiminden faydalandı. Bu yıl kar kayakları eğitimleri 8-18 yaş aralığındaki gençlere salı ve perşembe günlerinde verildi.

Gençlere her zaman destek vereceklerini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kar kayağı kurslarımıza gençlerimizin ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etmektedir. Kartepe Belediyesi olarak spor yapan gençlerimize imkanlarımız dahilinde destek veriyoruz. Gençlerimizin spor yapması bizler için çok önemlidir. Kar kayağı kurslarında bu sene 400 öğrenci eğitim aldı. Bu sayı inşallah seneye daha fazla olacaktır ve Karatepe'mizden başarılı sporcular çıkacaktır" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de gençler kayak yapmayı öğrendi
Kartepe'de gençler kayak yapmayı öğrendi
Kartepe'de gençler kayak yapmayı öğrendi

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Kartepe Belediyesi, 30 Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de gençler kayak yapmayı öğrendi - Son Dakika


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