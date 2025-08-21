Kartepe\'de Gençlik ve Gelişim Kampı Düzenlendi

Kartepe Belediyesince düzenlenen "Gençlik ve Gelişim Kampı"nda gençler, dört gün boyunca doğayla iç içe çeşitli etkinliklere katılarak hayatı öğrenme fırsatı buldu. Kampta gençler, esnafa yardım ederek ve fabrika ziyareti yaparak iş hayatını da deneyimledi.

Ketenciler ve Derbent Gençlik Kamp Merkezleri'nde düzenlenen kampa katılan öğrenciler, teknolojiden uzak bir ortamda eğitim, kültür ve eğlenceye yönelik bir programa dahil oldu. Kamp süresince öğrenciler, pazar tezgahı kuran ve mahalle esnafına ürün taşıma ile satış gibi konularda yardım etti. Ayrıca fabrikaları ziyaret eden öğrenciler, üretim süreçleri ve çalışma şartları hakkında bilgi aldı.

Kültürel geziler çerçevesinde öğrenciler, Kartepe Belediyesi Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, Tarihi Hikmetiye Cami, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi'ni gezdi. Teleferik gezisiyle ilçenin doğal güzelliklerini de gören gençler, çevre temizliği etkinliğiyle toplumsal sorumluluk bilinci kazandı.

Çevre temizliği etkinliğinde gençlerle birlikte alana çıkan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yaz tatili boyunca kamplarımızı düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Düzenlenen her kamp programında 30 gencimizi misafir ediyoruz. Bu projede hedefimiz gençlerin hayatı öğrenmesi. Bu nedenle gençler kampta sadece eğlenmiyor, hayatı da öğreniyor. Esnafa yardım ediyor, pazar tezgahı düzenliyor, fabrika ziyaretleri yapıyor, yaşlıları ziyaret ediyorlar. Kamp sonunda da çok mutlu oluyorlar" dedi. - KOCAELİ