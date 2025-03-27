Kartepe'de Hadis Ezberleme Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Kartepe'de Hadis Ezberleme Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi

Kartepe\'de Hadis Ezberleme Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi

Kartepe'de düzenlenen 'Her Kalbin Anahtarı Güzel Ahlak' temalı hadis ezberleme yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllerini aldı. Ödül töreninde yapılan gösteriler ise izleyicilerden büyük ilgi gördü.

27.03.2025 10:08  Güncelleme: 10:10
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Kartepe'de düzenlenen 40 Hadis Ezberleme Yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Kartepe Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, 7. sınıf öğrencilerine yönelik "Her Kalbin Anahtarı Güzel Ahlak" sloganıyla hadis ezberleme yarışması organize edildi. Ödül töreni, sinevizyon gösterisiyle başladı. Ardından kum sanatıyla dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Yumrutepe'nin performansı izleyicilerle buluştu. Büyüleyici kum sanatı gösterisinin ardından sahnelenen sema gösterisi de büyük ilgi ve takdir topladı.

Yarışmada üçüncü olan Suadiye Ortaokulu öğrencisi Berra Pestil'e ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktar takdim etti. İkinci olan Hasanpaşa Ortaokulu öğrencisi Ayşe Havva Demirci'ye ödülünü Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman verdi. Birinci olan Rahmiye Ortaokulu öğrencisi Ecrin Zengin ise ödülünü Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk'ten aldı.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere akıllı saat ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kartepe, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe'de Hadis Ezberleme Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartepe'de Hadis Ezberleme Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi - Son Dakika
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