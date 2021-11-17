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Kartepe'de müze çalışmaları hızlandırıldı - Son Dakika

Kartepe'de müze çalışmaları hızlandırıldı

17.11.2021 11:25
Kartepe'de müze çalışmaları hızlandırıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent Etnografya ve Çerkes Müzeleriyle ilgili istişarelerde bulunmak için Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'ü ziyaret etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent Etnografya ve Çerkes Müzeleriyle ilgili istişarelerde bulunmak için Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'ü ziyaret etti.

Başkan Kocaman, yapımına devam edilen Derbent Etnografya ve Uzuntarla Mahallesi'nde bulunan Çerkes Müzeleriyle ilgili Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'ü ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaret sonrasında heyet, Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi ve Kocaeli Etnografya Müzesinde incelemelerde bulundu. Burada sergilenen tarihi eserler hakkında bilgi alan Başkan Kocaman, Kartepe'de kurulacak olan müzelerle ilgili istişarede bulundu.

Kartepe'nin sadece sanayi ve turizmle sınırlı olmadığını, tarihi bir birikime de sahip olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, "Tarihi Hikmetiye Camimiz ile birlikte Kartepe yöremizi anlatan, tanıtan Etnografya Müzesi ve Çerkes Kültürünün yaşatılacağı Çerkes Müzemizin yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmeyi planlıyoruz. İlçemize kültürel anlamda zenginlik katacak olan iki müzemizi kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de müze çalışmaları hızlandırıldı
Kartepe'de müze çalışmaları hızlandırıldı
Kartepe'de müze çalışmaları hızlandırıldı

Derbent, Kocaeli, Turizm, Müze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de müze çalışmaları hızlandırıldı - Son Dakika


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