Kartepe'de Özel Bireylere Kahvaltı ve Kışlık Kıyafet Hediyesi - Son Dakika
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Yerel

Kartepe'de Özel Bireylere Kahvaltı ve Kışlık Kıyafet Hediyesi

Kartepe\'de Özel Bireylere Kahvaltı ve Kışlık Kıyafet Hediyesi

Kartepe Belediyesi, özel bireyler için düzenlenen kahvaltı programında, katılımcılara sıcak bir ortam sağladı ve kışlık kıyafet hediye etti. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Milletvekili Sami Çakır, etkinlikte özel bireylerin sevgi dolu kalplerinin önemine vurgu yaptı.

06.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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Kartepe'de özel bireyler evlerinden alınarak kahvaltıya götürüldü. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, özel bireylere kışlık kıyafet de hediye edildi.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımları yapılan özel bireyler, kahvaltıda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ile bir araya geldi. Keyifli anlar yaşayan özel bireylere kahvaltının ardından kışlık kıyafet de hediye edildi.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Kocaman, "Özel kalpli dostlarımızın sevgisi ve neşesi bugün yeniden ilham oldu hepimize. Farklılıklarımızla zenginleştiğimizi bir kez daha anladık. İyilik ve umutla bakan gözleri hep gülsün inşallah. Farkındalık ve anlayış ile aşılamayacak hiçbir engel yok" dedi.

Milletvekili Sami Çakır ise "Özel kardeşlerimizi özel yapan kalplerinde ki şartsız sevgi ve iyi niyettir. İçlerinde kötü hiçbir duyguya yer olmayan yüce gönülleridir onları özel kılan. Gerçek, samimi sevgi anahtar gibidir. Özel kardeşlerimizin ve kıymetli ailelerinin ömrüne bereket ve şifa diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'de Özel Bireylere Kahvaltı ve Kışlık Kıyafet Hediyesi - Son Dakika

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