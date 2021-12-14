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Kartepe'de "Toplum 5.0 ve Dijitalizm" - Son Dakika

Kartepe'de "Toplum 5.0 ve Dijitalizm"

14.12.2021 10:45
Kartepe'de "Toplum 5.0 ve Dijitalizm"

Kocaeli Üniversitesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kongrede, "Toplum 5.0 ve Dijitalizim" görüşüldü.

Kocaeli Üniversitesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kongrede, "Toplum 5.0 ve Dijitalizim" görüşüldü.

Kocaeli Üniversitesi ve Kartepe Belediyesi'nin işbirliği kapsamında düzenlenen 7'inci Uluslararası Marmara Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde (IMASCON 2021), "Toplum 5.0 ve Dijitalizim" konusu görüşüldü. Kongreye, dünyanın pek çok ülkesinden 720 katılımcı katıldı ve 290 akademik çalışma yer aldı.

"Vatandaşlarımız hizmete kolayca ulaşıyor"

Kongreye online bağlanan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Kartepe Belediyesi olarak bu kongrenin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyorum. Pandemi ile teknoloji ve dijitalleşmenin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış oldu. Kartepe Belediye web sitesi 2009 yılında kurulmuş olup güncel online işlemler ve bilgi edinme gibi pek çok dijital hizmete vatandaşlarımız web sitemiz aracılığıyla kolay bir biçimde erişebilmektedir. E-devlet entegrasyonu da gerçekleştirilerek birçok hizmet E-belediye sistemi ile ortak bir biçimde sunulmuştur. Vatandaşlarımız; E-belediye online işlemler bölümünde üyeli ve üyesiz ödeme, arsa metrekare fiyatları, Arsa Rayiç Değerleri, İnşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları gibi bilgi ve hizmetlere kolayca ulaşabilmektedir" dedi.

Sunumlar yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arif Özkan, üretimin ve gelişimin sürdürülebilirliği hakkında sunum yaparken, 2021 güz döneminde "Toplum 5.0, Dijital Hayat" konusunun tema olarak belirlendiği Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, bildiri oturumları ve poster sunumları ile devam etti. - KOCAELİ

Kartepe'de Toplum 5.0 ve Dijitalizm
Kartepe'de Toplum 5.0 ve Dijitalizm
Kartepe'de Toplum 5.0 ve Dijitalizm

Kocaeli Üniversitesi, Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Marmara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de 'Toplum 5.0 ve Dijitalizm' - Son Dakika


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