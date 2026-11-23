Kartepe'de yeni polis merkezi inşaatını Veysel Tipioğlu ve heyet incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartepe Belediyesi ile Kaymakamlığı koordinasyonunda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı süren polis merkezinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu ve heyet inşaat alanında inceleme yaptı; merkezin kısa sürede açılması hedefleniyor.
Kartepe'de yapımı sürdürülen yeni polis merkezinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.
Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen projede çalışmalar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde inşa edilen hizmet binasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar ve AK Parti Kartepe İlçe Teşkilatı üyeleri incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen heyet, yetkililerden çalışmaların son durumu ve tamamlanması planlanan imalatlar hakkında bilgi aldı.
İlçedeki emniyet hizmetlerinin daha uygun fiziki şartlarda yürütülmesi amacıyla inşa edilen polis merkezinin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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