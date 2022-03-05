Kartepe Derbent Tren İstasyonu hizmete açılıyor - Son Dakika
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Kartepe Derbent Tren İstasyonu hizmete açılıyor

05.03.2022 16:40
Kartepe Derbent Tren İstasyonu hizmete açılıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2019 yılında sinyalizasyon çalışması sebebiyle kapanan Derbent Tren İstasyonu 11 Martta yeniden hizmete açılıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2019 yılında sinyalizasyon çalışması sebebiyle kapanan Derbent Tren İstasyonu 11 Martta yeniden hizmete açılıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 2019 yılının Mayıs ayında sinyalizasyon çalışması sebebiyle kapanan ve bugüne kadar açılmayan Derbent Tren İstasyonu'nun yeniden açılması için girişimlerde bulunmuştu. Başkan Kocaman, Kocaeli'ne gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında Derbent Tren İstasyonu'nun Mart ayında açılacağını da müjdelemişti. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş ve beraberindeki heyet, Derbent Tren İstasyonu'nda incelemeler yaparak yeniden hizmete açılacak istasyonda son eksikleri gözden geçirdi.

Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş, "Biz, Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun halkımıza verdiği sözün arkasındayız. Söz verdiğimiz tarihte açılışı yapacağız" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman açılış tarihini duyurarak, "11 Mart Cuma günü yapacağımız tören ile birlikte istasyonumuz tekrar faaliyete başlayacaktır. Kartepemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

Kartepe Derbent Tren İstasyonu hizmete açılıyor
Kartepe Derbent Tren İstasyonu hizmete açılıyor

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Kocaeli, Derbent, Mart, Tren, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe Derbent Tren İstasyonu hizmete açılıyor - Son Dakika


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