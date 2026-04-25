Kartepe evleri ön satışa çıkıyor - Son Dakika
Kartepe evleri ön satışa çıkıyor

Kartepe evleri ön satışa çıkıyor
25.04.2026 12:47  Güncelleme: 12:48
Kocaeli'de Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri projesi ön satışa çıkıyor.

Kocaeli'de Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri projesi ön satışa çıkıyor. Başvurular 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında online alınacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. 2+1 daireler 3 milyon 750 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından kente kazandırılan "Kartepe Kent Konut Evleri" projesi ön satışa sunuluyor. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde toplam 12 bloktan oluşan ve 144 daireyi kapsayan proje, 29 Nisan Çarşamba ile 10 Mayıs tarihleri arasında (son gün saat 23.59'a kadar) ön satışa sunulacak. Projede hak sahipliği, şeffaflık esasına dayalı kura sistemiyle belirlenecek. Başvurular, belirtilen tarihler arasında online olarak www.kentkonut.com.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Başvuru şartları ve ücretler netleşti

Kampanya kapsamında başvurular; son 6 aydır Kocaeli il sınırları içerisinde ikamet eden, adına, eşi adına veya velayeti altındaki çocuklar üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmayan ve belirlenen şartları sağlayan kişilere açık olacak. Başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlenirken, bu bedel ön kayıt ücreti niteliğinde olup daire satış fiyatına dahil edilecek. Öte yandan, dairelerin satış fiyatlarına KDV, doğalgaz abonelik bağlantı bedeli, tapu harç ve masrafları ile kredi kullanılması halinde bankaya ödenecek diğer masraflar dahil olmayacak. Dairelerin fiyatları 3 milyon 750 bin TL'den başlayacak. Konum, cephe, manzara ve kat gibi özelliklere bağlı olarak farklılık gösterecek fiyatlar başvurusu sırasında belli olacak.

Peşin alımda yüzde 5 indirim fırsatı

Konutların satışında iki farklı ödeme seçeneği sunulacak. Peşin ödemeyi tercih eden alıcılara satış bedeli üzerinden yüzde 5 oranında indirim uygulanırken, kampanya kapsamında konut kredisi kullanan alıcılar bu indirimden yararlanamayacak. Banka kredili satışlarda ise alıcı tarafından ödenecek peşinat tutarı, toplam satış bedelinin en az yüzde 25'i olacak. Kredi kullanımında 0-60 ay vadeler için yüzde 1,59, 61-120 ay vadeler için ise yüzde 1,98 faiz oranı uygulanacak.

2026'da teslim edilmesi planlanıyor

Toplam 12 blok ve 144 daireden oluşan projede, 2+1 tipindeki konutlar 94,32 metrekarelik ideal yaşam alanlarıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Günlük yaşamı kolaylaştıran detayların ön planda tutulduğu projede; otopark, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, geniş yeşil alanlar, güneş enerjisi sistemi (GES) ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi pek çok sosyal donatı yer alıyor. Güvenli ve nitelikli bir yaşam vadeden Kartepe Evleri'nin inşaatı hızla devam ederken, projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe evleri ön satışa çıkıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kartepe evleri ön satışa çıkıyor - Son Dakika
