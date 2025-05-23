Kartepe Sanat Evi\'nde Öğrencilerin Sergisi Açıldı

Kartepe Sanat Evi'nde farklı yaş gruplarından 57 öğrenci karakalem, akrilik boya ve pastel teknikleriyle hazırladıkları eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kartepe Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen serginin açılışına Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman da katıldı. Başkan Kocaman, sergide yer alan tüm eserleri tek tek inceleyerek öğrencilerle sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlgiyle karşılanan sergide, farklı yaş gruplarından 57 öğrenci karakalem, akrilik boya ve pastel teknikleriyle hazırladıkları eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergide konuşan Başkan Kocaman, "Sanat, bir toplumun duygu dünyasını ifade etmesinin en özel yollarından biridir. Bugün burada her biri ayrı bir yetenek olan evlatlarımızın rengarenk dünyasına tanıklık ettik. Onların hayallerini resme dönüştürdükleri bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitime ve sanata verdiğimiz destek, çocuklarımızın daha aydınlık bir geleceğe hazırlanmalarındaki en büyük teminatımızdır" dedi. - KOCAELİ