Kartepe Teleferik Projesi İçin Katlı Otoparkta Kaba İnşaat Tamamlandı - Son Dakika
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Kartepe Teleferik Projesi İçin Katlı Otoparkta Kaba İnşaat Tamamlandı

Kartepe Teleferik Projesi İçin Katlı Otoparkta Kaba İnşaat Tamamlandı

Kartepe Teleferik Projesi kapsamındaki katlı otopark inşaatında kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı. 598 araç kapasitesine sahip yapı, bölgede park yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

20.11.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan Kartepe Teleferiğinin Derbent istasyonu yanına inşa edilen katlı otoparkta kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı.

Kentin "yarım asırlık hayali" olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi kaynaklarıyla gerçekleştirilmişti. Bölgede araç park yoğunluğunun önüne geçecek olan katlı otoparkta inşa çalışmasının yüzde 90'ı da tamamlandı. Proje kapsamında yapının kaba inşaatı sona yaklaştı. Duvar imalatları tamamlanan projede sıva imalatları ise devam ediyor. Dış cephe imalatlarına başlanan projede eş zamanlı olarak seramik, boya gibi ince işlere de başlandı.

Çalışmalar kapsamında teleferik hattına yoğun ilgi gösteren vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebileceği 598 araçlık 6 katlı bir otopark inşa ediliyor. 3 yaya asansörünün bulunacağı ve toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan projede ayrıca 36 adet engelli ve 54 araçlık elektrik şarj istasyonu olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe Teleferik Projesi İçin Katlı Otoparkta Kaba İnşaat Tamamlandı - Son Dakika

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