Kaş Belediyesinde 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kaş Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı, Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 6 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, oy birliğiyle karara bağlandı.

Kırsal mahalle statüsüne geçme talebi bulunan Akörü ve Yayla Kılınçlı Mahalleleriyle ilgili hazırlanan imar ile plan ve bütçe komisyonu raporları görüşülerek, kabul edildi.

Gökçeören Mahallesi'nin kırsal mahalle statüsüne geçme talebi görüşüldü, imar ile plan ve bütçe komisyonuna havalesine karar verildi. Sarıbelen Mahallesi 177 Ada 4 Parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi konusu, ilgili komisyona havale edildi. Belediyenin Andifli, Kalkan, Kınık ve Yeşilköy mahallelerindeki 20 gayrimenkulün 5 yıllık kiraya verilmesi kararlaştırıldı.Belediyenin norm kadrosunda güncelleme yapılması kabul gördü.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a yetki verilmesi kabul edildi. - ANTALYA