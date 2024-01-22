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Kaş ilçesi Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı - Son Dakika
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Kaş ilçesi Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı

Kaş Belediyesi tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilen Kaş ilçesi Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Meclisi'nde onaylandı.

Kaş ilçesi Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı
22.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:52
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Kaş Belediyesi tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilen Kaş ilçesi Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Meclisi'nde onaylandı.

Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı ocak ayı meclisi devam toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kaş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında oy birliği ile geçirilen Kaş ilçesi Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı.

Büyükşehir Meclisi'nde pazartesi günü yapılan toplantıda da Kaş ilçesi Bayındır, Çukurbağ ve Yeniköy mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmıştı.

Toplantıya katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde onayladığımız 3 mahallemiz ile birlikte en kısa sürede askıya çıkarak, hızlı bir şekilde 18 uygulamalarına başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kaş ilçesi Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaş ilçesi Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı - Son Dakika
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