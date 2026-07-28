Kaş\'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

(ANTALYA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde sabaha karşı başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi sınırlarında sabaha karşı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı şekilde bölgeye sevk edilerek alevlerin yayılmasını önlemek için çalışma başlattı. Yangını büyümeden kontrol altına almak amacıyla ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına ilk etapta 6 helikopter ve 3 uçak ile havadan destek sağlanırken, karadan da 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı görev yapıyor. Toplam 135 teknik personel ve orman işçisinin katılımıyla yürütülen söndürme faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangının enerjisinin düştüğü belirtiliyor.