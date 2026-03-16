Kaş'ta Yeni Hükümet Konağı Açıldı
Kaş'ta Yeni Hükümet Konağı Açıldı

Kaş'ta Yeni Hükümet Konağı Açıldı
16.03.2026 18:12
Antalya'nın Kaş ilçesinde, yeni hükümet konağı ve Emniyet Müdürlüğü hizmete girdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası hizmete girdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu. Ziyarette Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin ve teşkilat üyeleri de hazır bulundu. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Milletvekili Uslu, "Özgün mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hem hükümet konağı, hem Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verecek Selçuklu mimarisi ile inşa edillen 5 bin 300 metrekare geniş kullanım alanına sahip binada ilçedeki kamu kurumlarını tek çatı altında toplayarak vatandaşlara daha konforlu bir hizmet ortamı sunacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaş'ta Yeni Hükümet Konağı Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kaş'ta Yeni Hükümet Konağı Açıldı - Son Dakika
