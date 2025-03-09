Kasım Yağcıoğlu Hoca Vefat Etti

Bereketzade Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bereketzade Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu Hoca tedavi gördüğü Medipol Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yağcıoğlu, ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Yağcıoğlu, memleketi Giresun Alucra'da toprağa verilecek. - İSTANBUL
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