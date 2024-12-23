Kastabala'da Yeni Tapınak Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kastabala'da Yeni Tapınak Kalıntıları Bulundu

Kastabala Antik Kenti'ndeki kazılarda daha eski döneme ait tapınak kalıntıları keşfedildi.

23.12.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastabala Antik Kenti'nde daha eski dönemlere ait olduğu düşünülen tapınak kalıntısı bulundu

OSMANİYE - Osmaniye sınırları içinde yer alan tarihi Kastabala Antik Kenti'nde 2023 yılında yürütülen kazı çalışmalarında, milattan önce 540'lı yıllara dayandığı tahmin edilen tapınak kalıntıları bulunmuştu. Devam eden kazılarda ise daha eski dönemlere ait olduğu düşünülen tapınak kalıntılarına rastlandı.

Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iş birliğinde arkeolojik kazılar sürüyor. Tarihi sütunlu caddenin yanında başlatılan kazılarda, 2023 yılında Arkaik Dönem tanrıça Kubaba'ya ait tapınak kalıntılarına rastlanmış ve devam eden kazılarda ise tapınağın hemen yanında daha eski dönemlere tarihlenen Açık Hava Kaya Kült Alanı ve 2 adet sarnıç kalıntılarına rastlandı.

Kastabala kazı alanında bulunan tapınak kalıntıları ve sarnıçların daha eski dönemlere ait izler taşıdığını söyleyen Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, "Kastabalı Antik Kent'teyiz, kutsal kent anlamına gelen bir anlamı var burası 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında Kültür Turizm Bakanlığımız, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüz ve üniversitemizle ortak yürütülen bir çalışma içerisinde restorasyon projesi devam etmekte. Ayağa kaldırılan sütunların hemen yanında ortaya çıkan kutsal kent dediğimiz alanda tapınak olduğunu düşündüğümüz bir alandayız. Tapınakla ilgili burada sürekli veriler ortaya çıkmakta. Yine hemen arkamızda sarnıçlar ortaya çıktı. Bu sarnıçlarla birlikte hemen yanında kesme taşlarının olduğu o kutsal kent döneminde dini ritüellerin yapıldığını düşündüğümüz bir takım veriler ortaya çıktı. Tiyatrol alanıyla arkamızda görünen Bodrum Kalesi'yle, yine kilise kalıntısı, hamamıyla tam bir antik kentteyiz. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendirebileceğimiz ama bu tapınakla birlikte daha erkene gidebilecek bir alandayız. Yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz" diye konuştu.

Kubaba'ya ait olduğunu düşünülen tapınağın hemen yanında tarihi daha eskilere giden kaya kült alanının tespit edilmesi, çok heyecan verici ve muhteşem bir keşif olduğunu söyleyen Kastabala Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmalar 'Geleceğe Miras Projesi' yoluyla desteklenmektedir. 2023 yılı kazı çalışmalarında Arkaik Dönem ait bir tapınak keşfedilmiş, ulusal ve ulusal arası basında oldukça geniş yer almıştı. Türkiye'de arkeolojik keşiflerde üçüncü sırada, Avrupa'da ise altıncı sırada yer almıştı. 2024 yılı çalışmalarında Arkaik tapınağın kazısına devam edilmiş ve bu kazı çalışmalarında açık hava kült alanı tespit edilmiştir. Bu açık hava kaya kült alanı Arkaik dönemin tapınağın altında ve yanında yer almaktadır. Bu açık hava kült alanı Arkaik Dönem tapınaktan daha eski olup daha eskilere gitmesi muhtemeldir. Açık hava kült alanında heykelin oturacağı kült heykelinin oturduğu bir heykel kaidesi ve 2 adet sarnıç tespit edilmiştir. Daha sonra bu alan taş kesim alanı olarak kullanılmış. Bu kayadan kesilen taşlar Arkaik tapınağın yapımında kullanılmıştır" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Osmaniye, Turizm, Kültür, Yerel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastabala'da Yeni Tapınak Kalıntıları Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
19:41 Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 21:16:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kastabala'da Yeni Tapınak Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.