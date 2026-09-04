Kastamonu Cide'de boynuzlu engerek yılanı Loç Vadisi'nde cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Kastamonu Cide'de boynuzlu engerek yılanı Loç Vadisi'nde cep telefonuyla görüntülendi

Kastamonu Cide\'de boynuzlu engerek yılanı Loç Vadisi\'nde cep telefonuyla görüntülendi
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Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı Loç Vadisi Malyas Kanyonu'nda Mustafa Yiğit, nesli tükenme tehlikesi altındaki boynuzlu engerek yılanını fark ederek cep telefonuyla görüntüledi. Yılan, bir süre sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Loç Vadisi bölgesindeki Malyas Kanyonu mevkiinde Mustafa Yiğit, bir yılan fark etti. Yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yiğit, yaptığı araştırmalar neticesinde yılanın koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki boynuzlu engerek yılanı olduğunu öğrendi. Yiğit'in cep telefonu kamerasıyla bir süre görüntülediği yılan ormanlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu Cide'de boynuzlu engerek yılanı Loç Vadisi'nde cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Cide'de boynuzlu engerek yılanı Loç Vadisi'nde cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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