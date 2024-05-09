Kastamonu'da 12 Bin Yıllık Ata Tohumu Siyez Buğdayı Yeşillenmeye Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da 12 Bin Yıllık Ata Tohumu Siyez Buğdayı Yeşillenmeye Başladı

Kastamonu\'da 12 Bin Yıllık Ata Tohumu Siyez Buğdayı Yeşillenmeye Başladı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ekimi yapılan ve 12 bin yıllık ata tohumu olan siyez buğdayı, kurak geçen kış mevsiminin ardından etkili olan yağışlarla birlikte yeşillenmeye ve boylanmaya başladı. Siyez buğdayının geç filizlenmesi sebebiyle endişelenen çiftçiler, son günlerdeki yağışlarla rahat bir nefes aldı. Siyez buğdayının artık her ay boylanmaya başlaması, verimli bir yıl olacağı beklentisini güçlendiriyor.

09.05.2024 11:37
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Kastamonu'da 12 bin yıllık ata tohumu Hitit buğdayı olarakta bilinen siyez buğdayı, kurak giden kış mevsiminin ardından setkili olan yağışlarla birlikte yeşillenerek boylanmaya başladı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin de kar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen coğrafi işaretli ürün siyez buğdayı her yıl Aralık ayında toprakla buluşturuluyor. Bölgede "kabulca", "kaplıca" veya "Hitit bulguru" olarak da bilinen siyez buğdayının ekimi, kar yağışı öncesinde çiftçiler tarafından gerçekleştirildi. Ancak kış mevsiminde yağışlarının mevsim normallerinin altında olması sebebiyle, siyez buğdayı geç filizlendi. Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan ekilen siyez buğdayı, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte istenilen seviyeye ulaşmaya başladı. Yağışlar siyez üreticilerinin de yüzünü güldürdü.

"Son zamanlarda yağan yağmur ile birlikte siyez buğdayımız yeşillenmeye başladı"

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde siyez üreticiliği yapan genç çiftçi Yasin Ciğerci, "Verimli bir yıl daha beklediklerini söyleyen Ciğerci, "Aralık ayında siyez buğdayımızı toprakla buluşturduktan sonra havaların biraz kurak gitmesi sebebiyle siyez buğdayımız büyüyememişti. Kış mevsiminde havaların kurak gitmesinden ötürü siyez buğdayı kar suyuyla besleyemedi. Bizim için bu durum çok önemli, çünkü siyez buğdayı kendisini besleyemezse yeterince büyümez. Bizler de kurak bir mevsimden çıktıktan sonra tarlamıza incelemelerde bulunmaya geldik. Son zamanlarda yağan yağmur ile birlikte siyez buğdayımız yeşillenmeye başladı. Bu da bizler için çok önem arz ediyor. Eğer hava kurak gitseydi ve hiç yağmur yağmasaydı bizler için zorlu bir süreç olacaktı. Allah nasip ederse de bu yılın hasadını Ağustos ayında yapabileceğiz. Bu bizim içinde çok önemli bir durum. Siyez buğdayımız artık her ay boylanmaya başladı. Şu anda da boylanması gayet güzel. İnşallah verimli bir yıl olacak diye tahmin ediyoruz" dedi.

Öte yandan Ağustos ayında hasadı yapılan siyezden aldıkları rekolteden ve vatandaşların gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyan ilçedeki çiftçiler, üretimi arttırmayı hedefliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

İhsangazi, Kastamonu, Tarım, Çevre, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da 12 Bin Yıllık Ata Tohumu Siyez Buğdayı Yeşillenmeye Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 12 Bin Yıllık Ata Tohumu Siyez Buğdayı Yeşillenmeye Başladı - Son Dakika
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