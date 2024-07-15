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Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler dualarla anıldı.

Kastamonu'da 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çeşitli programlar düzenleniyor. Kastamonu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen programlar çerçevesinde Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve kent protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ziyarette Kuran'ı Kerim tilaveti icra edilerek şehitler için dualar edildi.

Daha sonra Kastamonu il merkezindeki Kadı Nasrullah Camii'nde şehitler için Mevlid'i Şerif okutuldu. Camide tüm şehitler dualarla anıldı. - KASTAMONU