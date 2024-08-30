Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları büyük ilgi gördü

Kastamonu\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları büyük ilgi gördü

Kastamonu'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünde jandarma komandoları, gösterileriyle vatandaşları hayran bıraktı. Kastamonu Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Törende mehter takımı gösterisi ve öğrencilerin halk oyunları gösterileri de yapıldı.

30.08.2024 12:54  Güncelleme: 13:04
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Kastamonu'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünde jandarma komandolar, gösterilerileriyle vatandaşları hayran bıraktı.

Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü düzenlenen programlarla kutlandı. Kastamonu Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Törene Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu AK Parti Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Devlet eski bakanı Murat Başesgioğlu, kent protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, mehter takımı gösterisi ve öğrencilerin halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Daha sonra Kastamonu Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı Gösteri Birliğince gösteri yapıldı. Komandolar tarafından yapılan tüfek gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Programda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na ait köpeklerle de gösteriler yapıldı.

Program tören geçişi ile sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları büyük ilgi gördü - Son Dakika

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