30 Ağustos Zafer Bayramı’nda jandarma komandolardan mest eden gösteri

Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Törende gösteri yapan jandarma komandolar ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kastamonu'da çeşitli törenler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Piyada Albay Ahmet Erşen ve Belediye Başkanı Hasan Baltacı törene katılanların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasının ardından törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, Kastamonu Atabeygazi Mehteran Derneği tarafından mehter gösterisi yapıldı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği tarafından sahnelenen gösteri ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Jandarma komandoların uyum içerisinde gerçekleştirdiği gösteri vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Tören, geçit töreniyle sona erdi