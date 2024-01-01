Kastamonu\'da Şehitler ve Filistinlilere Dua İçin Camilere Akın

Kastamonu'da 2024 yılının ilk sabah namazında aileler şehitler ve İsrail'in saldırdığı Filistinlilere dua etmek için dua için camilere akın etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde 2024 yılının ilk gününde düzenlenen programda, aileler camilerde buluşturuldu. Kastamonu da vatandaşlar camilere akın etti. "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" temasıyla gerçekleştirilen programlarda aileler duada buluştu. Camilerdeki programlarda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, Filistin'deki katliama dikkat çekildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çok sayıda aile sabah namazında Mer'aşi Abdurrahman Paşa Camiinde bir araya geldi. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz sonrasında şehitler ve Filistinliler için dua etti. - KASTAMONU