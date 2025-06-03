Kastamonu'da Asker Beyin Kanamasından Hayatını Kaybetti

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı emrinde kursiyer olarak görev yapan asker, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı emrinde kursiyer olarak görev yapan J. Uzm. Onb. Miraç Kemal Yılmaz, geçirdiği beyin kanaması neticesinde tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı emrinde kursiyer olarak görev yapan ve 20 Mayıs günü rahatsızlanarak sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması tanısıyla ameliyat edilen J. Uzm. Onb. Miraç Kemal Yılmaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir. Yılmaz'ın cenazesi Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlen törenin ardından memleketi Elazığ'a yolcu edildi" denildi. - KASTAMONU