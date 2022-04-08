Kastamonu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

08.04.2022 18:04
Kastamonu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı. Toplantıya Daday Kaymakamı Mehmet Sert başkanlığında Şehit Ümit Demirci toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunda Daday'da bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca bağımlılıkla mücadele çerçevesinde alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirler, verilecek eğitimlerin planlanması üzerinde kararlar alınarak uygulamaya koyulması planlandı. - KASTAMONU

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Mehmet Sert, Kastamonu, Hisarcık, Daday, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika


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