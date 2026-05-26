Kastamonu'da Bıçakçıların Bayram Yoğunluğu

26.05.2026 09:20
Kastamonu'da bıçakçılar, Kurban Bayramı nedeniyle yoğun taleple geceye kadar çalışıyor.

Kastamonu'da bıçakçıların bayram mesaisi yoğun talep nedeniyle gece saatlerine kadar sürüyor.

Kastamonu'da Kurban Bayramı'nda kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek için bıçakçıların yolunu tutuyor. Kentteki bıçakçılar ise yoğun talep sebebiyle yoğun mesai harcıyor. Günde yüzlerce bıçak bileyen bıçakçılar, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerini gece saatlerine kadar sürdürüyor. Bıçakların kusursuz keskinlikte olması için dikkatle bileme işlemini yapan bıçakçılar, taleplere yetişmekte güçlük çekiyor. İl merkezindeki atölyesinde bıçakçılık yapan Ömür Hasanbeyoğlu, günde yaklaşık 600 bıçak bilediklerini ifade etti.

"Her tarafımız bıçak dolu"

Beş yıldır bıçakçılık yaptığını dile getiren Hasanbeyoğlu, bayram nedeniyle çok ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Sırada bekleyen çok sayıda bıçağımız bulunuyor. Önümüz bayram olduğu için bilenmesi gereken ürün sayısı çok fazla. Etraftan da görüleceği üzere her tarafımız bıçak dolu, tabiri caizse içimiz dışımız bıçak oldu. Günde ortalama 300-400 tane bıçak biliyoruz. Son günlerde bu sayı 500-600 bıçağa kadar çıkıyor. Vatandaşlarımız işlerini son günlere bırakmasalar biz de bu kadar sıkışmayız. İşlerin son ana bırakılması yoğunluğu kat kat artırıyor" dedi.

"Vebali olan bir iş"

Kurban kesiminde kullanılan bıçakların keskinliğinin önemine değinen Hasanbeyoğlu, "Bıçak bileme işi büyük bir sorumluluk, vebali olan bir iş. Kurban keserken hayvana eziyet etmemek için bıçağın tek seferde kesmesi, jilet gibi keskin olması gerekiyor. O yüzden vatandaşlarımıza işi ehline yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Benim dedem demirci ustasıydı, ancak ben bu mesleği Sivas'ta ustamın yanında öğrendim. Daha sonra kendimi geliştirerek işin üzerine kattım. Bizim atölyemizde bıçak bileme işlemi dört aşamadan geçiyor. İlk olarak ağzını açıyoruz. Ardından mop keçesi ile çapakları yoruyor, sonrasında bu çapakları tamamen düşürüyoruz. En son aşamada ise polisaj yaparak işlemi bitiriyoruz. Keskin bıçakların şakası olmaz, bilediğimiz bıçaklar kasap bıçakları gibi keskin olduğu için özellikle çocuklardan uzak tutulmalı. Herkesin dikkatli olmasını temenni ediyor, kazasız belasız bir bayram diliyoruz" diye konuştu.

Bıçaklarını biletmek isteyen Bilal Sakar da "Kurban ibadetimizi yerine getireceğiz, bu yüzden bıçaklarımızı biletmeye geldik. Ben geçen senelerde de buraya gelmiştim, yardımdan çok memnun kalmıştım. Bu bayram öncesinde de yine bıçaklarımı güvenle usta ellere bıraktım. Kurban öncesi çalıştım, kurbanlık paramı kazandım ve hazırlıklarımı tamamladım. İnşallah herkese kurban kesmek nasip olur" şeklinde konuştu.

"Evdeki tüm bıçaklar kurbanda bileyici yüzü görüyor"

Hem hayvancılık hem de kasaplık yapan Suat Mahmutoğlu ise "Bıçaklarımızı, satırımızı ve tüm kesici aletlerimizi Ömür kardeşimize biletiyoruz. Hatta kıyma makinelerimizin bıçaklarını bile ona emanet ediyorum. Kendisinden, işçiliğinden, arkadaşlığından ve komşuluğundan son derece memnunum. Herkes işini son haftaya ya da son güne bırakıyor. Kurban Bayramı geldiğinde evde ne kadar bıçak varsa hepsi bileyici yüzü görüyor. Sadece kasap bıçakları değil, evdeki ekmek bıçağını, meyve bıçağını bile biletmeye getirenler oluyor. Tabii bu durum bileyiciye aşırı bir yük bindiriyor. Ben kendim de kurbancılık ve kasaplık yaptığım için işlerin sıkışmaması adına kurban bıçaklarımı bir ay önceden getirip sakin sakin biletiriyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

