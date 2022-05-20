Kastamonu'da çiftçilere süt sığırcılığında sağım hijyeni eğitimi - Son Dakika
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Kastamonu'da çiftçilere süt sığırcılığında sağım hijyeni eğitimi

20.05.2022 12:25
Kastamonu'da çiftçilere süt sığırcılığında sağım hijyeni eğitimi

Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından çiftçilere açılan 'süt sığırcılığında sağım hijyeni ve sanitasyon kursu'nda eğitim veriyor.

Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından çiftçilere açılan 'süt sığırcılığında sağım hijyeni ve sanitasyon kursu'nda eğitim veriyor.

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Halk Eğitim Merkezi ile yapılan protokol çerçevesinde 'süt sığırcılığında sağım hijyeni ve sanitasyon kursu' açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme kurs programı çerçevesinde 40 saat olarak verilen eğitimlerin ardından gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan çiftçilere kurs bitirme belgesi verilecek.

Birlik Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Dilek Özdemir ve Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Elif Yalçın'ın üstlendiği eğitim programında çiftçilere sağım hijyeni, kişisel hijyen, ziyaretçi hijyeni, somatik hücre ve bakteri sayısı, antibiyotik kalıntısı, hayvan hastalıkları, fiziksel etkenler, çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri tebliği, soğutma ile alet ekipman hijyeni konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Çiftçi eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, "İlk tarımın yapıldığı topraklarda yaşayan insanlar olarak üretmeyi, ürüne değer katmayı, emek vermenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Tarım sektörü son dönemde dünyada yaygınlaşan hassas teknolojilere adapte oluyor. İşte tam bu noktada çiftçilere bilgiyi, özellikle teknoloji alanındaki bilgiyi aktarmak da zorunlu hale geliyor. Bu bilgiyi çiftçiye eğitim ve yayım yoluyla sağlarken bir yandan da çiftçinin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının geliştirilmesini ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayacak faaliyetler yürütüyoruz. Yani bu noktada birlik olarak bilgi aktarma noktasında aracılık ederek önemli bir misyonu gerçekleştiriyoruz" dedi.

Pehlivan son olarak çiftçilere yönelik eğitim programlarının artarak devam edeceğini söyledi. - KASTAMONU

Kastamonu'da çiftçilere süt sığırcılığında sağım hijyeni eğitimi
Kastamonu'da çiftçilere süt sığırcılığında sağım hijyeni eğitimi
Kastamonu'da çiftçilere süt sığırcılığında sağım hijyeni eğitimi
Kastamonu'da çiftçilere süt sığırcılığında sağım hijyeni eğitimi
Kastamonu'da çiftçilere süt sığırcılığında sağım hijyeni eğitimi
Kastamonu'da çiftçilere süt sığırcılığında sağım hijyeni eğitimi

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Kaynak: İHA

Halk Eğitim Merkezi, Kastamonu, Damızlık, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da çiftçilere süt sığırcılığında sağım hijyeni eğitimi - Son Dakika


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