Kastamonu'da Kadınlara Şapka Tasarımı Eğitimi - Son Dakika
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Yerel

Kastamonu'da Kadınlara Şapka Tasarımı Eğitimi

Kastamonu\'da Kadınlara Şapka Tasarımı Eğitimi

Kastamonu'da kadınlara yönelik şapka tasarımı ve dikimi eğitimi ile istihdam fırsatları oluşturulacak.

29.04.2025 21:17
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Kastamonu'da hayata geçirilen proje çerçevesinde kadınlar için şapka tasarımı ve dikimi konusunda verilecek eğitimlerle istihdam kapısı oluşturulacak.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Kastamonu'da Şapkanın Kalıbının Çıkarılması, Dikilmesi, Tasarımının Yapılması Eğitiminin Verilmesi" adı altında proje hazırlandı. Hazırlanan proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programına başvuruldu. Başvurusu değerlendirilen proje, 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında desteğe layık görüldü. Proje çerçevesinde Kastamonu'da kadınlara yönelik şapka tasarımı, dikilmesi ve kalıbının çıkarılması konularında eğitimler verilecek. Eğitimler neticesinde Kastamonu'da satış mağazası bulunmayan iş yeri açma, kaybolmaya yüz tutan Kastamonu kasketinin yeniden canlandırılması ve istihdamın oluşturulması amaçlanıyor. KUZKA'nın desteklediği projenin tanıtım toplantısı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Eğitim öncesinde proje hakkında bilgilendirmede bulunan TOBB Kastamonu KGK Başkanı Yüksek Mimar Halime Nilgül Şener, "Proje kapsamında, kadınlara yönelik olarak şapkanın kalıp çıkarma, tasarım ve dikim süreçlerini içeren kapsamlı bir şapka yapım eğitimi düzenlenecek. Eğitimimiz toplam 136 saat sürecek olup bu eğitimin yüz yüze olan kısmını Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı teknik desteği karşılamaktadır. Online ve diğer konuları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odamız bizlere destek vermektedir. Eğitimlerimiz toplam çok kıymetli 6 öğretim görevlisi tarafından online ve yüz yüze verilecektir. Eğitimlerimiz kalıp çıkarmadan başlayarak her tür şapkanın tasarlanması ve dikilmesini kapsamaktadır. Abiye şapkalar, fötr şapka, keçe şapka yöresel kasketimiz olmak üzere pek çok çeşit şapka eğitimi verilecektir. İlk dersimiz 30 Nisan'da başlayacaktır. Kursumuz temmuz ayında sonlanacaktır. 23 Ağustos 2025 ise 100'ncü yıl etkinliği olarak sergi ve defile ile çalışmalarımız sergilenecektir. Ders programı sosyal medya grubundan paylaşılacaktır. Haftada üç gün, günde 3,5-4 saat olmak üzere sabah ve öğleden sonra olacaktır. Çalışmalarda gerekle olan malzemeler derslerde öğretmelerimiz tarafından bildirilecektir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından projede yer alan kadınlara yönelik eğitmenler tarafından alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Kadınlara Şapka Tasarımı Eğitimi - Son Dakika

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