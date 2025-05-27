Kastamonu\'da Mezuniyet Gecesi Düzenlendi

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan 16 öğrenci için mezuniyet gecesi düzenlendi.

İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler için mezuniyet sevincini kendileri için gerçekleştirilen gece ile yaşadı. Geceye mezun olan ve yurtta kalan öğrenciler, Kastamonu, Karabük ve Sinop'tan gelen davetliler ve yurt personeli katıldı. Kastamonu Üniversitesinin çeşitli bölümlerinden mezun olan 16 öğrenci için düzenlenen gecede şiirler okundu, ilahiler söylendi. Programda öğrencilerin üniversite döneminde çekilen video ve fotoğrafları katılımcılara izletildi. Programa katılan İşadamı Bilal Şimşirgil ve Tosya İlçe Vaizi Bekir Karazehir, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Programı hazırlayanlara, maddi ve manevi destek verenlere ve hayır sahiplerine teşekkür eden Yurt Müdürü Enis Köklü ise, "Mezuniyet gecesi programı bizleri mutlu etti. Aynı zamanda çalışma azmimizi artırdı. Mezun öğrencilerimize hayatta başarı ve mutluluk dilerim" dedi.

Program sonunda Yurt Müdürü Köklü ve mezun öğrenciler mezuniyet pastası kesti. Mezun öğrencilere çeşitli hediyeler ve hatıra plaketi verildi. Daha sonra yurt mescidinde yapılan hatim duasında, yurt faliyetlerine destek verenler, öğrenciler ve hayatını kaybedenler için dua edildi. - KASTAMONU