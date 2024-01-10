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Kastamonu'da Dolandırıcılar Tarafından 130 Bin TL Dolandırılan Kadın - Son Dakika
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Kastamonu'da Dolandırıcılar Tarafından 130 Bin TL Dolandırılan Kadın

Kastamonu'da yaşayan bir kadın, kendisini arayan dolandırıcılar tarafından mobil bankacılık şifresini paylaşması sonucu 130 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcılar, hesaptaki parayı geri iade etti ancak daha sonra nakit avans ve kredi çekerek kadını dolandırdı. Kadın durumu bankaya bildirdi ve suç duyurusunda bulundu.

Kastamonu\'da Dolandırıcılar Tarafından 130 Bin TL Dolandırılan Kadın
10.01.2024 - 14:58,
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Kastamonu'da kendisini arayan dolandırıcılarla mobil bankacılık şifrelerini paylaşan kadın, hesabı üzerinden kredi çekilmesi ile 130 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcılar, vatandaşın hesabındaki maaşının ve eşinin mazot parasının çekildiğini söylemesi üzerine paranın bir kısmını iade etti.

Kastamonu'da yaşayan Özgül Salcıoğlu'nu telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini banka personeli olarak tanıttı hesaba sigorta priminin yatırılacağını söyledi. Güvenlik için telefondan mobil bankacılık şifresini isteyen şahısların ağına düşen Salcıoğlu, mobil bankacık şifresini tuşladı. Daha sonra mobil uygulamadan banka hesabını kontrol eden Salcıoğlu, hesabındaki tüm paraların başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Salcıoğlu'nun kendisini arayan dolandırıcılara hesabında tır şoförü olan eşine ait maaş ve mazot parasının başka bir hesaba aktarıldığını söylemesi üzerine şahıslar parayı geri aktardılar. Daha sonra hesaptan nakit avans ve kredi çeken şahıslar, Salcıoğlu'nu 130 bin TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan Salcıoğlu, bankaya giderek durumu anlattı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilen Salcıoğlu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Ben de şifreyi girdim, şifreyi girmemle birlikte bütün hesaplarım yok oldu"

Yaşanan olayı anlatan Özgül Salcıoğlu, "Evde arkadaşlarımla oturuyordum. Oturduğumuz sırada bir telefon geldi. Bankadan aradıklarını söylediler. Ben de tamam dedim. Sadece mobil uygulama şifremi telefon arama tuşundan girmemi söylediler. Ben de şifreyi girdim, şifreyi girmemle birlikte bütün hesaplarım yok oldu" dedi.

"Hesabımdan 130 bin lira para çekildi"

Şahısların sigorta primi yatıracaklarını belirterek kendisini kandırdığını belirten Salcıoğlu, "Beni aradıklarında sigorta priminin yatacağını söylemişlerdi. Ben de şifreyi girmemle birlikte hesaptaki paraları kendilerine aktarmışlar. Hesap üzerinden kredi çekmişler. Hesaplarım boşaltıldı. Kredilerin ödemeleriyle birlikte hesabımdan 130 bin lira para çekildi" diye konuştu.

"En azından vicdanlı hırsızlarmış"

Şahısların hesapta bulunan paranın bir kısmını geri iade ettiğini ifade eden Salcıoğlu, "Parayı hesabımdan çektikleri gün eşimin maaşı yatmıştı, mazot paraları yatmıştı. Uygulamayı girdikten sonra hesabıma baktığımda hesaptaki paralarında yok olduğunu gördüm. Kendileri bana bizler dolandırıcı değiliz dediler, hemen size paranızı aktarıyoruz dediler. Maaşımızı ve eşimin mazot paralarını hesabıma geri aktardılar. Bu sefer kartımdaki yok, onlar gitmiş dedim. Onları da aktaracaklarını, şu anda müdürleriyle görüştüklerini söylediler. 5 dakika bekleteceklerini belirttiler. Sonra telefonu kapatıp beni engellediler. Bir daha da ulaşamadım. En azından vicdanlı hırsızlarmış. Maaşı yatırdılar, eşimin de mazot parasını geri iade ettiler" şeklinde konuştu.

'Kesinlikle şifrelerini paylaşmasınlar'

Vatandaşlara çağrıda bulunan Salcıoğlu, "Hiçbir şeklide hiç kimse herhangi bir bankanın uygulamasını ne arama tuşundan ne de başka bir yerden girmesin ya da telefonla arayan kişilerle paylaşmasın. Anlayamıyorsunuz, bir anda hesabınızdan parayı çekiyorlar. Kolay bir şekilde sizi tuzağa düşürebiliyorlar. Evde misafirlerimde vardı, benimde bir anlık dalgınlığıma geldi. Bu tür görüşmeleri bir anlık dalgınlık sonucunda yapmayın, tuzağa düşmeyin. Hiç kimse şifresini paylaşmasın, ben çok mağdur oldum, kimse de mağdur olmasın" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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