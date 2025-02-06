Kastamonu'da Otomobil Takla Attı

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Otomobil takla attı

KASTAMONU - Kastamonu'da sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, takla attı. Otomobildeki 2 kişi küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Kastamonu- İnebolu karayolu Kuzeykent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C., idaresindeki 78 SH 923 plakalı Volkswagen marka otomobil ile seyir halindeyken önünde duran başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan M.A.A., küçük sıyrıklarla kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Sürücü ve M.A.A. sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.