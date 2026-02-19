Kastamonu'da Ramazan İftarı Şehit Aileleri ve Gazilerle Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Ramazan İftarı Şehit Aileleri ve Gazilerle Gerçekleşti

Kastamonu\'da Ramazan İftarı Şehit Aileleri ve Gazilerle Gerçekleşti
19.02.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. Vali Meftun Dallı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programda, Ramazan'ın manevi iklimi vurgulanarak şehitler ve gazilere saygı duruşunda bulunuldu. Dallı, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Kastamonu'da Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Kastamonu'da Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın ev sahipliğinde Kastamonu İl Özel İdaresi yemek salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Vali Meftun Dallı, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının ilk iftarında sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu ve onurunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Dallı, bu mübarek akşamda vatan için canını feda eden aziz şehitleri ve ahirete irtihal etmiş gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Hayatta olan kahraman gazilere şükranlarını sunan Dallı, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı aziz hatıralar ile sizlerin fedakarlıkları, milletimizin beka ve bağımsızlık mücadelesinin en güçlü nişaneleridir. Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bunu sizlerin büyük fedakarlıklarına borçluyuz" diye konuştu.

Devletin dün olduğu gibi bugün de şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydeden Dallı, "Sizlerin her zaman yanınızda olmak bizim en temel görevlerimizden biridir. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da Ramazan İftarı Şehit Aileleri ve Gazilerle Gerçekleşti - Son Dakika

10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 00:02:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Ramazan İftarı Şehit Aileleri ve Gazilerle Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.