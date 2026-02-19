Kastamonu\'da Ramazan İftarı Şehit Aileleri ve Gazilerle Gerçekleşti

Kastamonu'da Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Kastamonu'da Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın ev sahipliğinde Kastamonu İl Özel İdaresi yemek salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Vali Meftun Dallı, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının ilk iftarında sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu ve onurunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Dallı, bu mübarek akşamda vatan için canını feda eden aziz şehitleri ve ahirete irtihal etmiş gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Hayatta olan kahraman gazilere şükranlarını sunan Dallı, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı aziz hatıralar ile sizlerin fedakarlıkları, milletimizin beka ve bağımsızlık mücadelesinin en güçlü nişaneleridir. Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bunu sizlerin büyük fedakarlıklarına borçluyuz" diye konuştu.

Devletin dün olduğu gibi bugün de şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydeden Dallı, "Sizlerin her zaman yanınızda olmak bizim en temel görevlerimizden biridir. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır" şeklinde konuştu. - KASTAMONU