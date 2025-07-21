Kastamonu\'da Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 167 Bin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Haziran ayı verilerine göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 167 bin 408 oldu.

TÜİK'in "Motorlu Kara Taşıtları Haziran 2025" bültenine göre, Kastamonu'daki taşıtların yüzde 45,1'ini otomobiller oluştururken, yüzde 22,7'si traktör, yüzde 13,5'i motosiklet, yüzde 12,9'u kamyonet, yüzde 3,5'i kamyon, yüzde 1,4'ü minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,4'ü özel maksatlı taşıtlar olarak kaydedildi.

Haziran ayında 678 yeni taşıt trafiğe kaydedildi. Kaydı yapılan taşıtlar arasında motosikletler yüzde 62,2 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 17,3 ile otomobil, yüzde 14,9 ile traktör ve yüzde 4,6 ile kamyonetler izledi.

Öte yandan, geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya kıyasla 25 adet azaldı. - KASTAMONU