Kastamonu'da Yangın Önlemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Yangın Önlemi

Kastamonu\'da Yangın Önlemi
31.05.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşağıkayı köyünde yangın dolapları yerleştirildi, yangın eğitimleri planlanıyor.

Kastamonu'da yaklaşık 30 yıl önce çıkan büyük yangında küle dönen köyün aynı aynı yaşamaması için anlamlı bir projeye imza atan vatandaşlar, köyün her yerine yangın dolapları yerleştirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Aşağıkayı köyünde yaklaşık 30 yıl önce çıkan yangında onlarca ev yanarak küle döndü. Vatandaşlar tarafından yangının ardından yeniden inşa edilen köyün aynı acıyı tekrar yaşaması için vatandaşlar tarafından anlamlı bir projeye imza atıldı. Aşağıkayı köyüne damat olarak gelen ve İstanbul'da yaşayan Fatih Kapısız, 30 yıl önce çıkan yangını ve Kastamonu'da sık sık yaşanan köy yangınlarının olduğunu öğrenince köyde bir önlem almaya karar verdi. Bu kapsamda, köyde yaşayan Coşkun ailesinin desteğiyle hazırlanan 25 kilogramlık yangın tüpleri ve yangın dolapları köyün farklı bölgelere yerleştirildi. Projenin devamında köyde yaşayan herkese yangın eğitimi vereceklerini ve tatbikatlar yapacaklarını dile getiren Fatih Kapısız, alınan önlemlerle ihtimal bir yangın anında itfaiye ekipleri köye ulaşana kadar yangınların büyümesinin önlenmesini hedeflediklerini dile getirdi.

"Herkese yangın eğitimleri vereceğiz"

Projeyle ilgili bilgi veren Fatih Kapısız, "Bundan 25-30 sene önce köyümüz tamamen yanmıştır. Bunun tekrarlanmaması için, köyümüzü yangınlardan korumak için böyle bir proje düşündük. Yaklaşık 18 adet yangın söndürücümüz ve yangın dolabımız mevcut. İçerisinde 25 kilogramlık yangın tüplerimiz mevcut. Bu proje bu şekilde kalmayacak, her yıl yangın tatbikatları yaparak köyümüzdeki yaşlı, genç, engelli, çocuklarımıza yangın eğitimleri vereceğiz. Buranın daha önce böyle bir olumsuzluk yaşadığını öğrendiğim için köyün farklı noktalarına yangın dolapları yerleştirdik. Bakımlarını da derneklerimiz, köy muhtarlığımız yapacak. Biz de her yıl gelip eğitimlerimizi vereceğiz" dedi.

Projeye destek olan Ayhan Coşkun da anlamlı bir projeye destek verdikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Damadımız Fatih'in öncülüğünde böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Biz de babamızın adını yaşatmak için destek olduk" diye konuştu.

Hüseyin Coşkun da vefat eden babalarının ismini yaşatmak için projeye destek verdiklerini ve projeyle köydeki riske karşı büyük bir önlem alındığını dile getirdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da Yangın Önlemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:42:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Yangın Önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.