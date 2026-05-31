Kastamonu\'da Yangın Önlemi

Kastamonu'da yaklaşık 30 yıl önce çıkan büyük yangında küle dönen köyün aynı aynı yaşamaması için anlamlı bir projeye imza atan vatandaşlar, köyün her yerine yangın dolapları yerleştirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Aşağıkayı köyünde yaklaşık 30 yıl önce çıkan yangında onlarca ev yanarak küle döndü. Vatandaşlar tarafından yangının ardından yeniden inşa edilen köyün aynı acıyı tekrar yaşaması için vatandaşlar tarafından anlamlı bir projeye imza atıldı. Aşağıkayı köyüne damat olarak gelen ve İstanbul'da yaşayan Fatih Kapısız, 30 yıl önce çıkan yangını ve Kastamonu'da sık sık yaşanan köy yangınlarının olduğunu öğrenince köyde bir önlem almaya karar verdi. Bu kapsamda, köyde yaşayan Coşkun ailesinin desteğiyle hazırlanan 25 kilogramlık yangın tüpleri ve yangın dolapları köyün farklı bölgelere yerleştirildi. Projenin devamında köyde yaşayan herkese yangın eğitimi vereceklerini ve tatbikatlar yapacaklarını dile getiren Fatih Kapısız, alınan önlemlerle ihtimal bir yangın anında itfaiye ekipleri köye ulaşana kadar yangınların büyümesinin önlenmesini hedeflediklerini dile getirdi.

"Herkese yangın eğitimleri vereceğiz"

Projeyle ilgili bilgi veren Fatih Kapısız, "Bundan 25-30 sene önce köyümüz tamamen yanmıştır. Bunun tekrarlanmaması için, köyümüzü yangınlardan korumak için böyle bir proje düşündük. Yaklaşık 18 adet yangın söndürücümüz ve yangın dolabımız mevcut. İçerisinde 25 kilogramlık yangın tüplerimiz mevcut. Bu proje bu şekilde kalmayacak, her yıl yangın tatbikatları yaparak köyümüzdeki yaşlı, genç, engelli, çocuklarımıza yangın eğitimleri vereceğiz. Buranın daha önce böyle bir olumsuzluk yaşadığını öğrendiğim için köyün farklı noktalarına yangın dolapları yerleştirdik. Bakımlarını da derneklerimiz, köy muhtarlığımız yapacak. Biz de her yıl gelip eğitimlerimizi vereceğiz" dedi.

Projeye destek olan Ayhan Coşkun da anlamlı bir projeye destek verdikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Damadımız Fatih'in öncülüğünde böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Biz de babamızın adını yaşatmak için destek olduk" diye konuştu.

Hüseyin Coşkun da vefat eden babalarının ismini yaşatmak için projeye destek verdiklerini ve projeyle köydeki riske karşı büyük bir önlem alındığını dile getirdi. - KASTAMONU