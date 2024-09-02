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Kastamonu'da Yeni Adli Yıl Başladı

Kastamonu\'da Yeni Adli Yıl Başladı

Kastamonu Adalet Sarayı önünde düzenlenen törenle yeni adli yıl başladı. Konuşmalarda hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı vurgusu yapıldı.

02.09.2024 14:59
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Kastamonu'da yeni adli yıl, Kastamonu Adalet Sarayı önünde düzenlenen törenle başladı.

Bugün itibariyle başlayan yeni adli yıl için Kastamonu'da tören düzenlendi. Kastamonu Adalet Sarayı önünde düzenlenen törende konuşan Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir, "2024-2025 adli yılının, yargıçlarımıza, savcılarımıza, avukatlarımıza, yargı çalışanlarımıza, ülkemize, hukukumuza yararlı olmasını diliyorum. Günümüze kadarki tüm adli yıl açılışlarında; hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve savunma hakkına saygı vurguları yapıldı. Bugün de bu vurgu yapılmalı hatta bu konularda ne kadar istekli ve kararlı olduğumuz, halka hissettirilmelidir. Çünkü halkımız, yargıya güvenmektedir ve uyuşmazlıklarının hemen hemen tamamını adliyede çözmeye çalışmaktadır. Hal böyle olunca bizlere çok daha fazla çalışmak düştüğünü de gözden kaçırmamalıyız" dedi.

Son 5 yılda Türkiye'de avukat, hakim ve savcı sayısında artış gözlendiğini ifade eden Demir, "Ülkemizde son beş yılda avukat ve hakim-savcı sayısında yüzde 50 ila yüzde 60 arasında artış görüldü. Bu da genç bir yargı sistemimiz olduğu anlamına gelmektedir. Bu istatistiğin ne kadar değerli olduğu, yargı erkinin esasında yenilenmeye ve kabuk değişimine gittiği gözle görülür hale gelmiştir. Bu durum üzerimizdeki tarihi sorumluluğu kat kat artırıyor. Biz avukatlar, yargıdaki değişim ve gelişimde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız. Özverili ve çalışkan hakim-savcı yargı mensuplarımızın da aynı kararlılıkta olduğunu görüyoruz. Bazı istisnalar elbette olmakla birlikte hukuku üstün kılacak, yargı bağımsızlığını tesis edecek ve savunma hakkını yüceltecek iyiniyetli ve umutlu kadrolarımız var. Ancak yalnızca iyi niyet ve umut yetmez, her gün birikimimizin üzerine koymalı, fark oluşturmalı ve çok ama çok çalışmalıyız. Bu ilkelerle çalışmalarını yürüten ve karşılıklı saygı ve anlayış içinde yargı görevini sürdüren tüm hakim, savcı ve avukat meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesileyle ilimiz genelindeki adliyelerde bu dönemde göreve başlayan hakim ve savcılarımızla mesleğimize büyük bir heyecanla dahil olan avukatlarımıza görevlerinde üstün başarılar dilerim" diye konuştu.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Özen ile Kastamonu Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hakim Taner Erde mir ise yeni adli yıl açılışını tebrik ederek, kazasız belasız bir adli yıl temennisinde bulundular. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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