Yerel

Kastamonu'daki müzeleri bir yılda 28 bin kişi ziyaret etti

KASTAMONU - Kastamonu Arkeoloji Müzesi Müdürü Erol Kale, Kastamonu'daki müzelerin geçen 27 bin 697 kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Kastamonu Arkeoloji Müzesi'nde "Geçmişten Günümüze Antik Takı ve Süs Eşyaları" sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan ve Uluslararası Müzeler Günü hakkında bilgi veren Arkeoloji Müzesi Müdürü Erol Kale, "Uluslararası platformda her yıl 18 Mayıs Müzeler Günü olarak kutlanıyor. Bu seneki teması da Müzelerde Eğitim ve Araştırma. Türkiye'de bir etkinlikleri 1 hafta boyunca yayıyoruz ve Müzeler Haftası olarak kutluyoruz. Ana teması Müzelerde Eğitim ve Araştırma olması sebebiyle biz bu sene gençlerimize ve çocuklarımıza hem eğlenebilecekleri, hem öğrenebilecekleri etkinliklerle gerçekleştirmeyi çalışıyoruz. Bu etkinlikler çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerimizden Hatice Çelik, baskı yapmayı gösteriyor, Sinem Durmaz hocamız Ebru Sanatı üzerinde çalışma yaptırıyor. Ayrıca uzman arkadaşlarımız Arkeopark adı altında öğrencilerimize arkeolojik kazı çalışması gerçekleştiriyor" dedi.

"Geçen yıl müzelerimizi 27 bin 697 kişi ziyaret etti"

Anadolu'nun medeniyetler beşiği olduğunu vurgulayan Kale, "Kastamonu her dönemde önemli bir merkez olmuş. Romalılar Döneminde Paflagonya'nın başkenti, Osmanlı Dönemi'nde sınırları Üsküdar'a kadar dayanan büyük bir eyalet. Hep önemli bir merkez olmuş. Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun yeri ayrı. Dolayısıyla bu zenginlik müzelerimize de yansıyor. Vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi müzelere yönlendirebilirsek, daha bilinçli, kültür varlıklarına sahip çıkan, değerlerine önem veren bir toplum haline geleceğimizi düşünüyoruz. O yüzden sadece Müzeler Haftasıyla sınırlı kalmayıp, vatandaşlarımızla buluşmaya çalışıyoruz. Yaz aylarında müzelere ziyaretçi sayılarımız artıyor. Toplumun her kesiminden insanlarımızı müzemize davet ediyoruz. Geçen yıl müzelerimizi 27 bin 697 kişi ziyaret etti. Her sene daha fazla ziyaretçi çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Müzeler tarihin yaşayan tanıklarıdır"

Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Meftun Dallı ise, "Müzeler sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiği, tanıtıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı ve geçmişle aramıza köprüler kuran, bizleri tarihte yolculuğa çıkaran, tarihin yaşayan tanıklarıdır. Binlerce yıllık tarihi ile muhteşem bir kültürel varlığa ev sahipliği yapan ülkemizde, tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran birçok müze bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Müzeler Günü'nün, tüm vatandaşlarımızın, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma bilincinin gelişimine katkı sunmasını umut ediyor, tarih ve kültür mirasımızın korunması konusunda önemli görevler üstlenen akademisyenlerimiz ve müze çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Müzeler Günü'nü kutluyor, sanata, tarihe ve kültüre kıymet verenlere esenlikler diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini Vali Meftun Dallı, beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte kesti. Ardından Vali Dallı, beraberindeki heyet ile birlikte sergiyi gezerek, öğrencilerden bilgiler aldı.

Uluslararası Müzeler Günü sebebiyle Arkeoloji Müzesine gelen öğrenciler, burada coğrafi işaretle taş baskısı ve ebru yaptı.