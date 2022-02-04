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Kastamonu'nun nüfusu 375 bin 592 kişi oldu - Son Dakika

Kastamonu'nun nüfusu 375 bin 592 kişi oldu

04.02.2022 17:02
Kastamonu'nun nüfusu 375 bin 592 kişi oldu

Kastamonu'nun nüfusu 2021 yılında, bir önceki yıla göre 885 azalarak 375 bin 592 oldu.

Kastamonu'nun nüfusu 2021 yılında, bir önceki yıla göre 885 azalarak 375 bin 592 oldu. Kastamonu'nun nüfusu 2018 yılında 383 bin 373, 2019 yılında 379 bin 405 ve 2020 yılında da 376 bin 377 olarak açıklanmıştı. Buna göre Kastamonu'nun nüfusu 785 kişi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Kastamonu'nun 2021 yılındaki nüfusu 375 bin 592 olarak kayıtlara geçti. Kastamonu'nun nüfusu 2021 yılında, 2020 yılına göre 785 kişi azaldı. Nüfusun yüzde 49,6'sını (186 bin 116 kişi) erkekler oluştururken, kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,4 (189 bin 476 kişi) olarak kayıtlara geçti. Kastamonu nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 51. sırada yer aldı.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2020 yılında yüzde 63,5'ken, bu oran 2021 yılında yüzde 64,2'ye yükseldi. - KASTAMONU

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu'nun nüfusu 375 bin 592 kişi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'nun nüfusu 375 bin 592 kişi oldu - Son Dakika
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