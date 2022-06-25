Kastamonu Turizm Otelciler Derneği Başkanı Hüsnü Gül Açıklaması - Son Dakika
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Kastamonu Turizm Otelciler Derneği Başkanı Hüsnü Gül Açıklaması

25.06.2022 14:28
Kastamonu Turizm Otelciler Derneği Başkanı Hüsnü Gül Açıklaması

Kastamonu Turizm Otelciler Derneği Başkanı Hüsnü Gül, şehir merkezine giren tur otobüslerine kesilen cezaların turizmi olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Programlarına Kastamonu'yu aldırdığımız acenteler şehre girer girmez mağduriyetle karşılaşıyor" dedi.

Kastamonu Turizm Otelciler Derneği Başkanı Hüsnü Gül, şehir merkezine giren tur otobüslerine kesilen cezaların turizmi olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Programlarına Kastamonu'yu aldırdığımız acenteler şehre girer girmez mağduriyetle karşılaşıyor" dedi.

Kastamonu'ya acenteler tarafından düzenlenen turların kent merkezinde tur otobüslerine kesilen trafik cezaları sebebiyle olumsuz etkilendiğini söyleyen Kastamonu Turizm Otelciler Derneği Başkanı Hüsnü Gül, konuyla ilgili çözüm üretilmesini istedi. Yaşanan durumun turistler tarafından ön yargı ile karşılandığını ve tur otobüslerinin Kastamonu'ya gelmek istemediğini belirten Gül, "Geçtiğimiz aylarda turizm paydaşlarımızla ilgili mülki amirlerimiz, kamu görevlilerimize tur otobüslerinin ve şehrimize gelen yerli yabancı turistlerin yolcu iniş binişlerinde yaşadıkları mağduriyeti iletmemize rağmen hala daha şehir merkezinde yaşanan mağduriyet hız kesmeden devam ediyor. Otel önünde trafik yoğunluğunun en az olduğu saatlerde bile otel yetkilerimizin misafirlerine 'hoş geldiniz' diyemeden trafik ekipleri gelip 'şehir merkezine tur otobüsleri giremez' diyip ceza keserek karşılıyor. Gelen yerli yabancı turistler de şehre direkt bir önyargıyla girip Kastamonu'yu listeden çıkarıveriyorlar" şeklinde konuştu.

"Mağduriyet çözülmezse tur otobüslerini artık sadece Google'da görürüz"

Turizm adına çok fazla emek harcandığını ve yaşanan mağduriyetlerin turizme verilen emekleri gölgelediğini belirten Dernek Başkanı Gül, "En yakınımızdaki Safranbolu'ya göre çok daha etkili ve turizm çeşitliliği olan bir şehiriz' diye konuşanlara söylüyorum. Safranbolu merkezinde ve daracık sokaklarında tur otobüsünden geçilmiyor. Düşünün bakalım, neden? Şehrin ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan turizm paydaşlarımız ekonomik sıkıntılar içinde, personel sorunu bitmeyen, kanunların maksimum düzeyde en sert bir şekilde uygulandığı şehrimizde ayakta kalma mücadelesi verirken, bizim bu yaşadıklarımız yetmezmiş gibi, zorlukla programlarını Kastamonu'yu aldırdığımız acenteler şehre girer girmez mağduriyetle karşılaşıyor. Fuarlar, acentecilerin misafir edilmesi, turizm yazarlarının ağırlaması, gastronomiciler, yapılan onlarca etkinlikler, harcanan onca para, hepsi boşuna. Yarın, bu konuyu daha farklı yerlere taşıyıp bizler ayaklanınca, kimse 'Bizim bilgimiz yoktu' demesin. Memleketimiz için en kısa sürede konunun ivedilikle çözülmesini bekliyoruz. Aksi halde bu otobüsleri Google görsellerde görürüz" diye konuştu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Hüsnü Gül, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu Turizm Otelciler Derneği Başkanı Hüsnü Gül Açıklaması - Son Dakika

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