Kastamonu Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri'nde Can Kavalcı sahne aldı - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri'nde Can Kavalcı sahne aldı

Kastamonu Üniversitesi'nde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Kültür, Sanat ve Spor Festivali'nde Can Kavalcı sahne aldı. Şenlikte Raksan Halk Dansları Topluluğu ile Spor Bilimleri Halk Dansları ekipleri de sahne aldı. Kastamonu Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri 3 gün boyunca çeşitli etkinlik ve konserlerle devam edecek.

30.05.2024 23:15
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Kastamonu Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri'nde Can Kavalcı sahne aldı

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi'nde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Kültür, Sanat ve Spor Festivali"nde Can Kavalcı sahne aldı.

Kastamonu Üniversitesi'nde bu yıl 2'incisi gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri, Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi'nde devam ediyor. Programa Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Bu çerçevede, Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyrukları öğrenciler tarafından hazırlanan Kültür Günü etkinliğiyle başlayan "Kültür, Sanat ve Spor Festivali"nde Can Kavalcı sahne aldı. Can Kavalcı'nın söylediği şarkılarla öğrenciler, doyasıya eğlendi. Zaman zaman öğrencilerin de eşlik ettiği şarkılar, duygusal anlar da yaşattı.

Şenlikte Raksan Halk Dansları Topluluğu ile Spor Bilimleri Halk Dansları ekipleri de sahne aldı. Halk oyunları gösterileri davetlilerden büyük alkış topladı.

Kastamonu Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri 3 gün boyunca çeşitli etkinlik ve konserlerle devam edecek.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kastamonu Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri'nin düzenlendiğini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Uluslararası Öğrenciler Topluluğu Akademik Danışmanı Senem Yetgin, "Üniversitemizde eğitim gören 9 farklı ülkenin öğrencileri tarafından yemekler yapıldı. Ayrıca 11 farklı ülkenin öğrencileri de dans topluluğuyla halk oyunları gösterinde bulundu. Şenlikler her eğitim-öğretimin sonunda yapılır. Ne kadar çok katılım olursa da o kadar etkinlikler şenlik havasında geçer. Bugünkü katılım içinde öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yoğun bir katılım oldu. Her ne kadar dersleri ve sınavları devam ediyor olsa da bizleri bu etkinliklerde yalnız bırakmadılar. Birbirimizle kültürlerimizi paylaştık, oyunlar oynadık, danslar ettik, beraber şarkılar söyledik ve halen Bahar Şenlikleri'nin devamında Raksan ve Spor Bilimleri kulüplerinin katkılarıyla halk oyunları ekipleri bizlere gösteriler sundu. Şu anda öğrencilerimizin yoğun katılımıyla Can Kavalcı ve orkestrasının konseri devam ediyor. İki gün daha bu etkinlikler devam edecek. Öğrencilerimizi bu etkinliklere katılımlarına davet ediyoruz. Konserin devamında kültür etkinliklerimiz olacak. Öğrencilerimizin sınav streslerini atmaları amacıyla bu etkinlikleri düzenledik. Öğrencilerimizin her zaman yanlarındayız" dedi.

Kastamonu Üniversitesi'nde iki yıldır halk oyunları üzerine öğrencileri çalıştırdığından bahseden Eray Kömürcü ise, "12 yıldır kültürümüzü geliştirebilmek, insanları olabildiğince yetiştirmek için uğraşıyorum. Ben bir dans eğitmeniyim. Bundan da mutluluk duyuyorum. Etkinlikte gayet güzel gidiyor. Yıl sonlarında bu tarz etkinliklerin yapılmasını hoş buluyorum. Bu etkinlikler yapılmalı ve öğrencilerimiz daha fazla eğlenmeliler. Özellikle halk oyunlarının ya da bizim kültürümüzle ilgili oyunların daha da artmasını talep ediyorum. Gençlerimiz kendi kültürlerini öğrensinler" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kübra Koç da, "Raksan topluluğunda üç yıldır dans ediyorum. Topluluğumuz, güzel hepimizi bir araya getiren samimi bir ortam sunuyor. Hep birlikte güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Etkinlikte çok güzel geçiyor. Üniversitede böyle etkinliklerin olması hem öğrencilerin hem de öğretim görevlileri açısından güzel bir birliktelik oluşturuyor. Birbirimizi birbirimize bağlıyor, daha samimi olmamızı sağlıyor. Heyecanlandırıp mutlu ediyor. Ben çok eğlendim bu etkinliklerde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri'nde Can Kavalcı sahne aldı - Son Dakika

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