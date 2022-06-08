Kastamonu Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri ve mezuniyet töreni programına start verildi

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi'nde 3 gün sürecek Bahar Şenlikleri mezuniyet töreninin açılışı yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan, Bahar Şenlikleri çerçevesinde 3 gün sürecek etkinlikler, Kuzeykent Kampüsünün farklı yerlerinde canlı müzik, DJ performansları, spor etkinlikleri, eğlenceli oyunlar ve sinema gösterimleri gibi çeşitli etkinliklerle başladı.

Şenliklerin son gününde ise 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirilecek. Etkinliklerin açılışı 8 Haziran'da Kastamonu Üniversitesi Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi'nde öğrencilerin katılımıyla Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan Kültür Günü ve DJ performansları ve TÖMER'de ilk 3'e giren öğrencilere Kastamonu Üniversitesi Rektörü Pfof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından teşekkür belgeleri takdim edilerek başladı. Programın devamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından farklı ülke ve milletlerden öğrencilerin halk oyunları ve canlı müzik performansları sergilendi. Daha sonra ise farklı milletlerden öğrencilerin yörelerine ait yiyecek, giysi ve araçların yer aldığı sergi incelendi.

Programın açılışına Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük ile birlikte Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşün Rektör Topal, "Bugün 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın sona ermesinin yaklaşması münasebetiyle bahar şenliklerini başlatmış olduk. Öğrencilerimizle beraber ilk olarak Kültür Günü etkinlikleri çerçevesinde 50 civarında farklı yabancı ülkelerden üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin düzenlemiş olduğu Kültür Günü etkinlikleri ile beraber başlıyoruz. Hakikaten öğrencilerimiz kendi ülkelerinin kültürlerini, kendi ülkelerinin güzelliklerini bize yansıtabilmek için çok ciddi bir çaba gösterdiler. Az önce Endonezyalı öğrencilerimiz Kültür Günü çerçevesinde hazırlamış olduğu mutfaktan birtakım yemekler tattık. Bugün programımız yoğun bir şekilde devam edecektir. Yarın ve ertesi gün Perşembe ve Cuma günü bu faaliyetlerimiz, spor devamında konserlerimiz ile devam edecek. Kısmetse Cuma günü mezun olan öğrencilerimizin, aileleriyle beraber mezuniyet törenini üniversitemizin içerisinde yapmış olacağız. 2 yıl ara verdiğimiz faaliyetleri, yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu aynı zamanda öğrencilerimizin yüzünde görmek bizi ayrıca mutlu kılmakta. İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde bir mezuniyetimizi daha tamamlamış olacağız. Öğrencilerimizi bu vesileyle önümüzdeki günlerde başlayacak final sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.

Üniversite öğrencisi Saja İştiyah ise, "Bugün beraber şarkı söyledik, yöresel yemekler yedik ve çok eğlendik; çok güzel bir gün. Başka milletlerin kültürel ve geleneksel faaliyetlerini, güzel etkinlikler gördük. Bugün çok mutluyum. Çünkü, bugün Filistin bayrağımızı dalgalandırdık" diye konuştu.