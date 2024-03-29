Kastamonu Üniversitesi'nde Yabani Hayvanlarda İlk Yardım ve Rehabilitasyon Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi'nde Yabani Hayvanlarda İlk Yardım ve Rehabilitasyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kastamonu Üniversitesi\'nde Yabani Hayvanlarda İlk Yardım ve Rehabilitasyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Orman Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen 'Yabani Hayvanlarda İlk Yardım ve Rehabilitasyon' çalıştayında, yaban hayatı rehabilitasyonu ve yaban hayatı yönetimi konuları ele alındı. Çalıştayda, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yaban Hayat Danışmanı Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin konuşmacı olarak yer aldı. Çalıştayın ikinci gününde ise Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda arazi uygulaması gerçekleştirildi.

29.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Kastamonu Üniversitesi'nde Veteriner Fakültesi ile Orman Fakültesi işbirliği ile "Yabani Hayvanlarda İlk Yardım ve Rehabilitasyon" çalıştayı gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma Öğrenci Topluluğu ve Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü işbirliği ile Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen "Yabani Hayvanlarda İlk Yardım ve Rehabilitasyon" çalıştayını Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Veysel Doğan düzenledi. Çalıştaya, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF-World Wide Fund for Nature) Türkiye Yaban Hayat Danışmanı Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayda konuşan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF-World Wide Fund for Nature) Türkiye Yaban Hayat Danışmanı Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü, 1975 yılında kurulan ve birçok alanda faaliyet veren Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) tarihçesine kısaca değinerek Türkiye'de ve Dünyada yaban hayatı rehabilitasyonu faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın çalışmalarından ve projelerinden de bahseden Kütükçü, yürütülen faaliyetlerin kurtarma, ilk yardım ve tedavi, bakım ve rehabilitasyonun yanı sıra eğitim gibi konuları kapsadığını söyledi.

Veteriner Hekim Kütükçü, yaban hayvanlarının immobilizasyonu ve nakilleri hususunda doğru yöntemlerin hassasiyetle kullanılmasının gerekliliğine de vurgu yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekoloji ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin ise, yaban hayatı kavramını merkeze alan bir konuşma yaptı.

"Yaban Hayatı Yönetimine Genel Bir Bakış" konusunun üzerinde duran Dr. Öğretim Üyesi Evcin, Türkiye'de 160 binden fazla omurgasız hayvan türü, 500'den fazla balık türü, 30 iki yaşamlı, 120 sürüngen, 500'e yakın kuş ve 160 memeli türünü görülebileceğinden bahsetti.

Yaban hayatı konusunda katılımcılara video gösterimi yapan Dr. Öğretim Üyesi Evcin, sorulan soruları cevaplayarak sunumunu tamamladı.

Türkiye'nin biyoçeşitliliği açısından dünyada önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Evcin, bu çeşitliliğin korunması için önlemlerin acilen alınması gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Öğretim Üyesi Evcin'den sonra yeniden söz alan Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü, National Geographic tarafından hazırlanan kurtarma ve nakil sürecinde bulunması gereken kurtarma nakil aracı, narkotik tüfek ve hayvan kurtarma ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

Yabani hayvanlara hassas davranılması gerektiğini ifade eden Kütükçü, kaya sansarı, kerkenez, alaca baykuş, hazar yılanı, çulluk, leylek, kirpi, bıldırcın kılavuzu, küçük kumru hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon yaptıklarını söyledi.

Sunumun sonunda canlandırma yapan Kütükçü, yabani hayvanı tutarken uyulması gereken kurallardan bahsetti.

Çalıştay Veteriner Fakültesi ve Orman Fakültesi öğrencilerinin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. Çalıştayın ikinci gününde de Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirilen arazi uygulamasında doğa yürüyüşünün ardından yaban hayvanlarının doğrudan ve dolaylı gözlem yöntemleriyle izlenmesi ve fotokapanlar üzerine uygulamalı olarak çalışma gerçekleştirildi. Sahada yaban hayvanlarına ait iz ve dışkıların tespit edilmesi, tanınması ve fotokapan yöntemiyle izlenmesi üzerine Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin ve Veteriner Hekim Dr. Ahmet Emre Kütükçü tarafından bilgilendirmeler yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Ahmet Emre, Ilgaz Dağı, Türkiye, Yabani, Çevre, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu Üniversitesi'nde Yabani Hayvanlarda İlk Yardım ve Rehabilitasyon Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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