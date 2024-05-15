Kastamonu Üniversitesi öğrencileri okul ziyaretinde havacılık etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri okul ziyaretinde havacılık etkinlikleri düzenledi

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri okul ziyaretinde havacılık etkinlikleri düzenledi

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliklerde meyve ve çam fidanı dikimi yapıldı, el yapımı oyuncaklar dağıtıldı ve okula kitap bağışında bulunuldu. Proje yürütücülerine ve öğrencilere teşekkür eden üniversite müdürü, havacılık bilincini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

15.05.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur tarafından Havacılık Yönetimi Bölümünde yürütülen "Sosyal Sorumluluk Kampanyaları" dersi kapsamında, 4. sınıf öğrencileri ziyaret ettikleri okullarda ilk ve ortaokul öğrencileri ile çeşitli havacılık etkinlikleri düzenledi. Havacılık Yönetimi 4. Sınıf öğrencileri Beyzanur Aksu ve Mustafa Kayra Yamadağ yürütücülüğündeki sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Devrekani ilçesinde bulunan Halime Celal Budak İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen geleceğin havacıları, öğrencilerle birlikte meyve ve çam fidanı dikimi yaptı. Fidanların dikiminin ardından "Kastamonu Havacılık" yazılı tişörtlere öğrenciler kendi el baskılarını yaptı. Proje çerçevesinde öğrencilere el yapımı oyuncak uçak ve helikopterler hediye olarak dağıtıldı. İlk ve ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerin daha verimli ders işlemesi için her sınıfa eğitici oyun ve kataloglar hediye edildi, okul kütüphanesine kitap bağışında bulunuldu. Etkinliğin ardından Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü ziyaret edildi. İşletme Müdürü Hüseyin Avni Ertaş, katkılarından ötürü proje yürütücülerine teşekkür etti.

Etkinliklerin düzenlenmesinde özverili çalışmalarından dolayı proje yürütücülerine ve öğrencilere teşekkür eden Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur, "Havacılık bilincini yaygınlaştırmaya yönelik projelerin Kastamonu il genelinde devam ettirme arzusu taşıdıklarını, öğrencileri ile yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ve en kısa zamanda yeni etkinlikler ile öğrencilerle buluşmaya devam edeceklerini ifade etti" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Havacılık, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu Üniversitesi öğrencileri okul ziyaretinde havacılık etkinlikleri düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
12:02 Aziz Yıldırım’ın seçim sonrası viski açıklaması gündem oldu Aziz Yıldırım'ın seçim sonrası viski açıklaması gündem oldu
11:38 Şanlıurfa’da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:42:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu Üniversitesi öğrencileri okul ziyaretinde havacılık etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement