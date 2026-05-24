Kastamonulu Öğrencilerden Tarihi İstiklal Yolu'nda Yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonulu Öğrencilerden Tarihi İstiklal Yolu'nda Yürüyüş

Kastamonulu Öğrencilerden Tarihi İstiklal Yolu\'nda Yürüyüş
24.05.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu'dan Anadolu'ya silah ve cephane sevkiyatının yapıldığı tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu'dan Anadolu'ya silah ve cephane sevkiyatının yapıldığı tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Kastamonu Üniversitesi Türkiye'm Coğrafya Topluluğu tarafından hazırlanan "İnebolu İstiklal Yolu: Tarihi Belleğin Mekansal Farkındalıkla Geleceğe Taşınması" projesi destek almaya hak kazandı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu Limanı'na ulaştırılan silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine tanıtıldı. Üniversite öğrencilerinin yer aldığı programda ilk durak İnebolu ilçesi oldu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evren Atış ile Araştırma Görevlisi Büşra Kırcı eşliğinde öğrenciler, ilçenin tarihi, kültürel ve turistik noktalarını gezdi. Ömer Seyfettin'in doğduğu cadde ile Oğuz Atay'ın doğduğu evi de ziyaret eden öğrenciler, Türk edebiyatının önemli isimleri hakkında bilgi aldı. Program kapsamında İnebolu Türk Ocağı binasına da giden öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Şapka İnkılabı'nın gerçekleştirildiği tarihi binada Atatürk'ün nutkunu dinledi, ardından İstiklal Yolu Müzesi'ni gezdi.

Buradaki ziyaretin ardından Küre ilçesine geçen öğrenciler, İstiklal Yolu Milli Parkı güzergahında bulunan ve erkeklerinin savaşlarda şehit düşmesi nedeniyle isimleri "Ersizler" ve "Ersizlerdere" olarak kalan iki köyde yürüyüş yaptı. Öğrenciler, İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin 3 yıl boyunca Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı'nın Çuha Doruğu mevkisinden yürüyüşe başlayarak Ersizlerdere köyüne kadar ilerledi. Yaklaşık 9 kilometre yürüyen öğrencilere, şehitlik önünde Kurtuluş Savaşı'nın önemi, köylerin isimlerini nereden aldığı ve şehitlerin hikayeleri anlatıldı. Öğrenciler, köy camisindeki şehitlikte yer alan künyeleri inceleyerek şehitlerin hatıralarına ilişkin hikayeleri dinledi.

Ersizlerdere Tabiat Parkı'nı da gezen gençlere, Milli Mücadele ruhunun aktarılması ve tarihi farkındalık oluşturulması hedeflendi. Gezi boyunca öğrencilere, İstiklal Yolu'nun coğrafi özellikleri ile Kurtuluş Savaşı dönemindeki stratejik ve lojistik önemi hakkında bilgi verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evren Atış, tarihi İstiklal Yolu'nun Kurtuluş Savaşı sürecinde İnebolu'nun ve dolayısıyla Kastamonu'nun en az Samsun kadar kritik bir görev üstlendiğini belirterek, İstiklal Yolu'nun bağımsızlık mücadelesindeki öneminin iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Atış, "Kastamonu Üniversitesi'nde ÜNİDES projesi kapsamında İnebolu ilçesi ile Ersizlerdere köyünün Kurtuluş Savaşındaki tarihimizde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu öğrencilerimize anlatmak ve bu önemi kavratmak amacıyla bugün ziyarete geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kastamonu Üniversitemizin daha önceden de olduğu gibi ÜNİDES projeleri kapsamında öğrencileri araziye getirdiğimiz bugünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile bütünleşmesi, üniversite gençliğinde vatan bilinci, toprak bilinci, ülke bilincini güçlendiren önemli temalardan bir tanesi oldu. Bugün Küre'den İnebolu'ya uzanan İstiklal Yolu'nun tarihimizdeki önemi, yine Kastamonu'nun bölgemizdeki coğrafyanın zenginliği, İnebolu'nun Kurtuluş Mücadelesindeki tarihi önemini anlatmak için bu ziyareti düzenledik. Türkiye'm Coğrafya Kulübünün akademik danışmanlarının ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu ÜNİDES projesi kapsamındaki bugünkü ziyaretimizde gençlerimizin tarih ve ülke bilincini kavratmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu ve bunun gelecek nesillere ülkü ve toprak bilincinin aktarılması açısından önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"İstiklal Yolu'nun Samsun kadar Kurtuluş Savaşında önemli bir güzergah olduğunu öğrendik"

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Rümeysa Sude Toraman ise "Etkinlik kapsamında İnebolu'ya gittik, ilçenin tarihi, turistik ve kültürel yerlerini gezdik. Müzeyi ziyaret ettik. Bunlar hakkında bilgiler edindik. Ardından Küre ilçesine geçtik. Küre'de tarihi yoldan yürüdük. Ersizlerdere şehitliğini ziyaret ettik. Hocalarımız bizlere İstiklal Yolu'nun öneminden bahsetti. İstiklal Yolu'ndan mühimmat taşındığını ilk kez öğrendim. Atatürk'ün 'Gözüm Sakarya'da kulağım İnebolu'da' sözüyle bu yolun ne kadar önemli olduğunu öğrendik. İstiklal Yolu'nun Samsun kadar Kurtuluş Savaşında önemli bir güzergah olduğunun farkına vardık. Bu gezinin düzenlenmesinden ve katılmakta dolayı çok mutlu oldum. Tarihimizi yerinde görmüş olduk, bizlerde buradan öğrendiklerimizi farklı kişilere anlatacağız. Benim için çok faydalı ve yararlı bir gezi oldu. Özellikle Ersizlerdere köyünün tüm erkeklerini savaşta kaybetmesi beni çok etkiledi. Bu topraklar kolay kazanılmadı, bizlere emanet edildi. Bizler de inşallah en güzel şekilde sahip çıkıp, ülkemizin geleceğinin inşa edilmesi için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Türkiye'm Coğrafya Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Büşra Kırcı ise, öğrencilere İnebolu'nun tarihi bellekteki yeri ve milli mücadeledeki rolü hakkında bilgiler aktardı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Kültür, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonulu Öğrencilerden Tarihi İstiklal Yolu'nda Yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü

15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:56
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor
CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:43:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonulu Öğrencilerden Tarihi İstiklal Yolu'nda Yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.