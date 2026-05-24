Kastamonulu Öğrencilerden Tarihi İstiklal Yolu\'nda Yürüyüş

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu'dan Anadolu'ya silah ve cephane sevkiyatının yapıldığı tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Kastamonu Üniversitesi Türkiye'm Coğrafya Topluluğu tarafından hazırlanan "İnebolu İstiklal Yolu: Tarihi Belleğin Mekansal Farkındalıkla Geleceğe Taşınması" projesi destek almaya hak kazandı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu Limanı'na ulaştırılan silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine tanıtıldı. Üniversite öğrencilerinin yer aldığı programda ilk durak İnebolu ilçesi oldu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evren Atış ile Araştırma Görevlisi Büşra Kırcı eşliğinde öğrenciler, ilçenin tarihi, kültürel ve turistik noktalarını gezdi. Ömer Seyfettin'in doğduğu cadde ile Oğuz Atay'ın doğduğu evi de ziyaret eden öğrenciler, Türk edebiyatının önemli isimleri hakkında bilgi aldı. Program kapsamında İnebolu Türk Ocağı binasına da giden öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Şapka İnkılabı'nın gerçekleştirildiği tarihi binada Atatürk'ün nutkunu dinledi, ardından İstiklal Yolu Müzesi'ni gezdi.

Buradaki ziyaretin ardından Küre ilçesine geçen öğrenciler, İstiklal Yolu Milli Parkı güzergahında bulunan ve erkeklerinin savaşlarda şehit düşmesi nedeniyle isimleri "Ersizler" ve "Ersizlerdere" olarak kalan iki köyde yürüyüş yaptı. Öğrenciler, İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin 3 yıl boyunca Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı'nın Çuha Doruğu mevkisinden yürüyüşe başlayarak Ersizlerdere köyüne kadar ilerledi. Yaklaşık 9 kilometre yürüyen öğrencilere, şehitlik önünde Kurtuluş Savaşı'nın önemi, köylerin isimlerini nereden aldığı ve şehitlerin hikayeleri anlatıldı. Öğrenciler, köy camisindeki şehitlikte yer alan künyeleri inceleyerek şehitlerin hatıralarına ilişkin hikayeleri dinledi.

Ersizlerdere Tabiat Parkı'nı da gezen gençlere, Milli Mücadele ruhunun aktarılması ve tarihi farkındalık oluşturulması hedeflendi. Gezi boyunca öğrencilere, İstiklal Yolu'nun coğrafi özellikleri ile Kurtuluş Savaşı dönemindeki stratejik ve lojistik önemi hakkında bilgi verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evren Atış, tarihi İstiklal Yolu'nun Kurtuluş Savaşı sürecinde İnebolu'nun ve dolayısıyla Kastamonu'nun en az Samsun kadar kritik bir görev üstlendiğini belirterek, İstiklal Yolu'nun bağımsızlık mücadelesindeki öneminin iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Atış, "Kastamonu Üniversitesi'nde ÜNİDES projesi kapsamında İnebolu ilçesi ile Ersizlerdere köyünün Kurtuluş Savaşındaki tarihimizde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu öğrencilerimize anlatmak ve bu önemi kavratmak amacıyla bugün ziyarete geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kastamonu Üniversitemizin daha önceden de olduğu gibi ÜNİDES projeleri kapsamında öğrencileri araziye getirdiğimiz bugünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile bütünleşmesi, üniversite gençliğinde vatan bilinci, toprak bilinci, ülke bilincini güçlendiren önemli temalardan bir tanesi oldu. Bugün Küre'den İnebolu'ya uzanan İstiklal Yolu'nun tarihimizdeki önemi, yine Kastamonu'nun bölgemizdeki coğrafyanın zenginliği, İnebolu'nun Kurtuluş Mücadelesindeki tarihi önemini anlatmak için bu ziyareti düzenledik. Türkiye'm Coğrafya Kulübünün akademik danışmanlarının ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu ÜNİDES projesi kapsamındaki bugünkü ziyaretimizde gençlerimizin tarih ve ülke bilincini kavratmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu ve bunun gelecek nesillere ülkü ve toprak bilincinin aktarılması açısından önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"İstiklal Yolu'nun Samsun kadar Kurtuluş Savaşında önemli bir güzergah olduğunu öğrendik"

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Rümeysa Sude Toraman ise "Etkinlik kapsamında İnebolu'ya gittik, ilçenin tarihi, turistik ve kültürel yerlerini gezdik. Müzeyi ziyaret ettik. Bunlar hakkında bilgiler edindik. Ardından Küre ilçesine geçtik. Küre'de tarihi yoldan yürüdük. Ersizlerdere şehitliğini ziyaret ettik. Hocalarımız bizlere İstiklal Yolu'nun öneminden bahsetti. İstiklal Yolu'ndan mühimmat taşındığını ilk kez öğrendim. Atatürk'ün 'Gözüm Sakarya'da kulağım İnebolu'da' sözüyle bu yolun ne kadar önemli olduğunu öğrendik. İstiklal Yolu'nun Samsun kadar Kurtuluş Savaşında önemli bir güzergah olduğunun farkına vardık. Bu gezinin düzenlenmesinden ve katılmakta dolayı çok mutlu oldum. Tarihimizi yerinde görmüş olduk, bizlerde buradan öğrendiklerimizi farklı kişilere anlatacağız. Benim için çok faydalı ve yararlı bir gezi oldu. Özellikle Ersizlerdere köyünün tüm erkeklerini savaşta kaybetmesi beni çok etkiledi. Bu topraklar kolay kazanılmadı, bizlere emanet edildi. Bizler de inşallah en güzel şekilde sahip çıkıp, ülkemizin geleceğinin inşa edilmesi için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Türkiye'm Coğrafya Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Büşra Kırcı ise, öğrencilere İnebolu'nun tarihi bellekteki yeri ve milli mücadeledeki rolü hakkında bilgiler aktardı. - KASTAMONU