KATSO, Akyaka\'da İstişare Toplantısı Düzenledi

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Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Akyaka ilçesinde faaliyet gösteren üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

KATSO Başkanı Kadir Bozan başkanlığında ve Meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, Kars Valisi Ziya Polat, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş da katıldı.

Toplantıda, ilçede faaliyet gösteren iş insanları, karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini dile getirme fırsatı buldu. Vali Ziya Polat, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş ve Belediye Başkanı Ergüder Topaş, üyelerin sorularını yanıtlayarak çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun selamlarını ileterek, TOBB'un vizyonu doğrultusunda yereldeki iş dünyasını desteklemek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Başkan Bozan, "Bizler, iş dünyamızın her koşulda güçlenmesini ve daha rekabetçi hale gelmesini istiyoruz. Sayın TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da her fırsatta vurguladığı gibi, güçlü bir ekonomi için güçlü yerel işletmelere ihtiyacımız var. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, üyelerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyor ve onların yanında olmaya devam ediyoruz. Akyaka'da faaliyet gösteren iş insanlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla bugün buradayız. Sizlerin talepleri bizim için önemli. Bu doğrultuda ilgili kurumlarla iş birliği yaparak çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Bozan ayrıca, Kars ve ilçelerinde ticaretin gelişmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iş insanlarının desteklenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. - KARS